STICH-WORT 06/05/21 Dem Bild könnte man entnehmen, dass die Chöre schlafen – und leider ist es ja wirklich (noch) so. Kein erquickender Erholungsschlaf, sondern ein zwangsweises Dahindämmern. Jedenfalls eine denkbar schlechte Zeit, große Töne zu spucken. Auch in Salzburg nicht. Von Reinhard Kriechbaum Der Salzburger Chorverband und die Kulturvereinigung haben mit ihrem Festkonzert zum zwanzigjährigen Bestehen kein Glück. Im Oktober vorigen Jahres hätte im Großen Festspielhaus ein Galakonzert mit dem stolzen Titel Salzburg bist du großer Töne stattfinden sollen. Dieses Konzert wurde um ein Jahr, auf den 3. Oktober 2021 verschoben. Doch auch dieser Termin hält nicht, und so peilt man aktuell den 25. Mai 2022 an. Das wird auch der Termin der Langen Nacht der Chöre sein. Es wird ja viel geöffnet am 19. Mai, aber die österreichischen Chöre und Blasmusikvereine werden realistischerweise erst wiederab 1. Juli ernsthaft proben dürfen. Von der Zwangspause geht's also direkt in die Sommerpause. „Durch die daraus resultierende geringe Proben- und auch Planungszeit haben sich der Chorverband Salzburg und die Salzburger Kulturvereinigung nach eingehenden Gesprächen entschieden, das groß angelegte Galakonzert Salzburg bist du großer Töne! mit Salzburger Chören und dem Orchester der Salzburger Kulturvereinigung zu verschieben", heißt es in einer Presseaussendung der Kulturvereinigung heute Donnerstag (6.5.). Der Chorverband Salzburg ist ernüchtert. Zunächst war man noch noch positiv gestimmt durch die Aussicht auf Öffnungsschritte Mitte Mai. Aber am 23. April teilte das Land Salzburg per Presseaussendung mit, dass der Probenbetrieb für Chöre und Blasmusikvereine erst im Juli wieder möglich sein werde. Aber was wäre eine Gala mit großen Tönen ohne eine Hundertschaft an Chorsängerinnen und -sängern? Und auch das Orchester der Salzburger Kulturvereinigung wird dann sechzig Mitwirkende umfassen – schließlich steht auch der vierte Satz aus Beethovens Neunter, die Ode an die Freude, auf dem Programm. Eine solche Freuden-Ode an stimmen zu können, besteht am 25. Mai 2022 wohl alle Hoffnung. Auch darauf, dass die Chorleute dann wieder nahe beieinander stehen und das Publikum nahe beieinander sitzen darf. Nach dem Galakonzert also die Lange Nacht der Chöre – und auch da wird hoffentlich kein Mund-Nasenschutze gegen virengeschwängerte Aerosole mehr nötig sein. www.kulturvereinigung.com; www.chorverbandsalzburg.at Bild: Kulturvereinigung / Chorverband Salzburg / A. Moser