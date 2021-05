Keine Ahnung? Kein Problem?

STICHWORT 20/05/21 Legale Bewusstseinserweiterung. Nach vorne denken. Schauen Sie sich das an... Mit solchen Sprüchen auf auf Plakaten, City Lights und Litfaßsäulen will das Museum der Moderne neue Neugierige anlocken. Echt gute Motivation zum Museumsbesuch: Ganzjährig konstantes Klima. Von Heidemarie Klabacher Es seien „Botschaften, deren Absender sich auf den zweiten Blick erschließt", sagt MdM-Direktor Thorsten Sadowsky. Kunst mit Weltblick ist als Werbespruch soweit OK, deutlich besser ist Ganzjährig konstantes Klima. Mit „einem Schuss Humor und einer Portion Ironie" wolle man Menschen anlocken, die das Museum bisher noch nicht besucht haben. „Man muss sich in der Kunst nicht auskennen, um anregende Stunden bei uns verbringen zu können – man muss nur neugierig sein." Auch der Hintergrund für die Sprüche ist bewusst gewählt worden: „Die Designs sind Beispiele für Dutch-Wax-Stoffe, mit denen der Künstler Yinka Shonibare regelmäßig arbeitet ", erklärt Thorsten Sadowsky. Dem britisch-nigerianische Künstler widmet das Museum der Moderne Mönchsberg ab 22. Mai eine große Ausstellung Die Imagekampagne des Museum der Moderne ist eine Kooperation mit der Progress Werbung und läuft bis 3. Juni. „Mit unseren City Lights, Plakaten und Litfaßsäulen schaffen wir Signalwirkung rund um die Uhr", sagt Dominik Sobota von der Progress Werbung und erklärt auch wie es funktioniert: „Die Slogans irritieren, machen neugierig, schaffen Aufmerksamkeit. Das vermag Out-of-Home-Werbung wie kein anderes Medium." Von wegen Out-of-Home: Ein Besuch des MdM Mönchsberg hoch über der Stadt lässt sich gut mit einem schönen Spaziergang im Grünen und verbinden. Die Lage des MdM Rupertinum im Herzen des Weltkulturerbe und - jeweils samstags - im Epizentrum des Grünmarktes spricht ohnehin für sich. Viel Material für coole Werbesprüche jenseits abstrakter Kunstvermittlung. Bild: MdM / Katharina Maximoff