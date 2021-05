STICH-WORT

28/05/21 Wahrscheinlich müsste man gar nicht mit Musik auch noch locken – die Leute stürmen derzeit sowieso die Lokale. Der Altstadtverband Salzburg hat für dieses Wochenende neun Ensembles eingeladen – strategisch so platziert, dass man sie in vielen Schanigärten wird vernehmen können.

Vielklang heißt dieser Musik-Impuls des Altstadtverbands, der an vier Wochenenden vorgesehen ist. Auftakt als heute Freitag (28.5.) und morgen. Also „das erste öffentliche kulturelle Highlight in der Altstadt“, wie es in einer PR-Meldung vollmundig heißt. Man verspricht einen Mix aus Brass, Klassik, World- und Folkmusic. Neun österreichische Musikformationen mit teilweise internationalen Besetzungen spielen heute Freitag von 14 bis 19 Uhr und mprgen Samstag von 11 bis 18 Uhr. „An vier fixen Spielorten wie Papageno-, Hagenauer, Kajetaner- und Kaigasse wird unplugged Stimmung gemacht. Zudem touren drei Bands spielend quer durch die Altstadt und sorgen für gute Stimmung in den Vierteln rund um die Sigmund Haffner-, Getreide- und Linzer Gasse.“ Stargast am kommenden Samstag ist Starmania-Siegerin Anna Buchegger. Sie liefer die Vocals zum MMC-mobile music club.

Ein Vielklang-Programmpunkt sind die Sprechenden Häuser, geführte Touren von Salzburg Guides, die zu einer historischen Zeitreise durch das Kaiviertel einladen. Dauer der kostenlosen Führung mit maximal fünfzehn Teilnehmern beträgt ca. eineinhalb Stunden.

„Aufgrund der derzeitig schwierigen Rahmenbedingungen und dem Entfall der notwendig langfristigen Planungsgrundlage sind Veranstaltungen wie die großen Feste in der Linzer Gasse und Kaigasse derzeit schlichtweg unmöglich zu organisieren und durchzuführen“, erklärt Sandra Woglar-Meyer, Geschäftsführerin des Altstadtverbandes. Also setzt man in diesem Jahr auf viele kleinere Events anstelle großer Altstadt-Feste. Die Vielklang-Wochenenden gehören dazu. Für den herbst plant man das gut eingeführte Handwerksfestival Hand.Kopf.Werk. Auf den Rupertikirtag will man im Herbst ebenso wenig verzichten wie auf Jazz & The City. (Altstadtverband / dpk-krie)

Die weiteren Termine von Vielklang - 11. und 12. Juni, 25. und 26. Juni sowie 3. und 4. September – www.salzburg-altstadt.at

Anmeldung für die Sprechenden Häuser erforderlich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bild: Altstadtverband Salzburg / wildbild