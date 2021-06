In Wolfegg!

f Share Tweet STICH-WORT 22/06/21 Manchmal wird man mit der Nase drauf gestoßen, wie nachhaltig die bald anderthalbjährigen Corona-Einschränkungen den Kulturbetrieb durcheinander gerüttelt haben. Da kommt eine Pressemeldung daher, betreffend Mozarteumorchester on Tour. Wohin führt die Konzertreise? Nach Wolfegg. Von Reinhard Kriechbaum Wohin??? Glücklicherweise gibt’s Google Maps. In der Presseaussendung wird das illustre Reisziel auch beschrieben. Wolfegg liegt im Allgäu in Baden-Württemberg, „nicht ganz eine Stunde vom Bodensee“ entfernt. Ravensburg ist gleich um die Ecke. Außer sehr guter Luft, die Wolfegg zu einem heilklimatischen Kurort macht, gibt es dort ein ansehnliches Renaissanceschloss und dort wiederum veranstaltet man seit genau dreißig Jahren ein mittlerweile gut eingeführtes kleines Festival, die Internationalen Wolfegger Konzerte. Seit zwanzig Jahren ist der Dirigent Manfred Honeck Leiter dieser Konzertreihe. Er wird am kommenden Samstag (26.6.) auch am Pult des Mozarteumorchesters stehen. „Für das Mozarteumorchester ist es eine sehr schöne Gelegenheit, unsere Mozart-Expertise – die ja dieses Orchester auf so besondere Art und Weise auszeichnet – in die wunderschönen Räumlichkeiten von Schloss Wolfegg bringen zu können“, so Orchesterdirektor Siegwald Bütow. „Darüber hinaus freuen wir uns natürlich sehr auf die Zusammenarbeit mit Manfred Honeck.“ Ja, alle backen derzeit ganz kleine Brötchen und verspeisen sie mit umso größerer, ja andächtiger Freude. Fürs Mozarteumorchester wäre ein solcher Konzert-Abstecher vor Corona gerade eine Randnotiz wert gewesen. Jetzt ist's, wenn man die Webdsite des Orchesters aufschlägt, die Topmeldung schlechthin . Wolfegger Konzerte mit Rufzeichen. Auch in der Biographie von Manfred Honeck, seit 2008 immerhin Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra, wurde seine Tätigkeit in Wolfsegg in den vergangenen zwanzig Jahren eher verschwiegen als hervorgehoben. So ändern sich die Zeiten und die Wertigkeiten. www.mozarteumorchester.at; www.wolfegger-konzerte.de

Am 24. August ist Manfreg Honeck mit dem Gustav Mahler Jugendorchester und Matthias Goerne (Bariton) bei den Salzburger Festspielen zu Gast – www.salzburgerfestspiele.at Bilder: Salzburger Festspiele / Felix Broede (1); Mozarteumorchester (1)