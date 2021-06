Flanierfestival und Picknicktag

f Share Tweet STICH-WORT 23/06/21 Nach dem Kaiviertel ist die Linzergasse dran beim Flanierfestival Vielklang des Altstadtverbands Salzburg. Am Freitag Nachmittag (25.6.) und am Samstag (27.6.) spielen sieben österreichische Bands. Versprochen ist ein Mix aus Brass, Klassik, World- und Folkmusic. Straßenfeste, wie es sie unterdessen auch in Salzburg sonder Zahl gibt, gehen auch in Nach-Corona-Zeiten noch nicht wirklich. Deshalb hat sich der Altstadtverband das Flanierfestival Vielklang ausgedacht. Das Flanieren ist freilich nicht die Hauptsache – man spekuliert selbstverständlich damit, dass die Zuhörer sich in den Schanigärten nahe den Beschallungs-Orten (fünf fixe und einige mobile) konsumierend niederlassen. Und wenn sie mal die Ohren abschalten und einfach einkaufen gehen, ist das auch durchaus im Sinne des Erfinders. Deshalb haben an den beiden Vielklang-Veranstaltungstagen zahlreiche Geschäfte in der Linzer Gasse bis 20 Uhr geöffnet. „Das abwechslungsreiche Programm kommt bei den Stadtbesuchern sichtlich gut an und lässt Bummeln, Flanieren, Shoppen oder einen Besuch in den vielfältigen Gastronomiebetrieben zum Erlebnis werden“ erklärt Werner Salmen, Obmann des Vereins Rechte Altstadt und Inhaber der Engel Apotheke in der Linzer Gasse, der die Entscheidung des Altstadtverbands Salzburg, heuer auf viele kleinere Events anstelle großer Altstadt-Feste zu setzen, klar unterstützt. Und noch was, weil bekanntlich ein Event selten allein kommt: Am Samstag (26.6.) ist auch Picknicktag in Salzburg, genau genommen am Mönchsberg, in Kooperation von Salzburg Tourismus und Altstadtverband. Die dreizehn teilnehmenden Altstadt-Gastrobetriebe stellen individuelle Picknick-Boxen für zwei Personen à 40 Euro zusammen, die auch zwei Tickets für die Berg- und Talfahrt mit dem Mönchsbergaufzug inkludieren. Dfalls man die Musik aus der Linzergasse nicht hinauf-hört auf den Stadtberg am gegenüberliegenden ufer (was durchaus sein kann), könnte man nach dem Mönchsberg-Picknick hinüberspazieren. (Altstadtverband/dpk-krie) Flanierfestival Vielklang in der Linzergasse – www.salzburg-altstadt.at

Freitag, 25. Juni von 14 bis 19 Uhr – Prohibition Stompers, Styrian Klezmer Connection, Groove’n’move, Sugar Daisy’s Hot Club, Die Ranzler

Samstag, 26. Juni von 11 bis 18 Uhr - Styrian Klezmer Connection, Groove’n’move, Stippich&Stippich, Die Ranzler, MMC-mobile music club, Prohibition Stompers

Information zum Picknicktag