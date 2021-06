STICH-WORT

30/06/21 Biathlon – das wissen sogar wir Kultur-Menschen: Da geht es um Skilanglaufen und Schießen. Aber was stellen wir uns unter einem Kulturbiathlon vor? Die Geigerin Franziska Strohmayr greift statt zu Skiern zum Fahrrad. Und worauf zielt und schießt sie, und womit?

Franziska Strohmayr macht also, wenn man's ihr glauben mag, eine Konzert-Radtour. „Mit der 'alten Italienerin', ihrer Geige aus dem 18. Jahrhundert, am Rücken und dem knitterfreien Konzertkleid in der Satteltasche, wird sie durch alle Gaue radeln“, heißt es in einer Presseaussendung, und ein Youtube-Filmchen zeigt, wie das aussieht, vom Seenland bis in höher gelegene Regionen. „Ich werde ca. 370 km und schrecklich viele Höhenmeter – etwa dreitausend – mit meinem Fahrrad und ca. zwanzig kg Gepäck zurücklegen“, so Franziska Strohmayr. Von Salzburg nach Hallein, wo sie ihre Konzertreise durch die Bezirke am Freitag (2.7.) beginnt, ist's nicht so weit, da nehmen wir ihr diese Art der ausschließlich einspurigen Fortbewegung gerne ab.

Was mehr interessiert, sind die Noten in der Satteltasche. Die Wahl-Salzburgerin Franziska Strohmayr (geboren ist sie in Augsburg) hat am Mozarteum das Konzertfach Violine am Salzburger Mozarteum mit Auszeichnung abgeschlossen. Mit ihrem Kulturbiathlon will sie komponierende Kolleginnen unterstützen und an namhafte Salzburgerinnen erinnern.

Sechs Stück, Dauer rund zehn Minuten, hat sie in Auftrag gegeben. Nicht erbettelt, wohlgemerkt – die Komponistinnen Lucia Philippek, Sabina Hank, Marina Razumovskaja, Laura Konjetzky, Raimonda Žiūkaitė und Anita Biebl bekamen jeweils 1800 Euro. Eine Förderung vom Land Salzburg machte es möglich.

Diese sechs Komponistinnen würdigen in ihren Stücken Salzburgerinnen, die sich für feministische Anliegen stark machten oder machen. Rosa Hofmann (1919-1943) war eine kommunistische Jugendfunktionärin und Widerstandskämpferin. Maria Johanna Sedelmaier (1811-1853) gilt als bedeutende österreichische Lyrikerin der Biedermeierzeit. Irma von Troll-Borostyáni (1847-1912) war eine Vorkämpferin der Frauenemanzipation und Wegbereiterin für die Einführung des Frauenwahlrechts. Leider auch schon tot ist Teresa Lugstein (1966-2017), Mädchenbeauftragte des Landes Salzburg, engagierte Aktivistin für weibliche Chancengleichheit und für ein Leben ohne Gewalt. Außerdem sind Stücke der 1956 geborenen Transgender-Künstlerin Ashley Hans Scheirl (Gestalterin des diesjährigen österreichischen Pavillons in Venedig) und der 1976 geborenen Dirigentin und Leiterin der Philharmonie Salzburg Elisabeth Fuchs gewidmet.

„Auf ihrer insgesamt 370 km langen Radtour hätte sie auch gerne Urlauber und Einheimische auf den verschiedenen Etappen dabei“, verrät die Presseaussendung vom Kulturverein TAURISKA, der die Fahrrad-Tournee besonders fördert. Vielleicht ist die einspurige Muskelkraft-Fortbewegung also doch ganz ernst gemeint. „Ich erwarte mir spannende Begegnungen und die Aufführung großartiger neuer Kompositionen“, so die umtriebige Geigerin, die unter dem Label Leni Records eigene CDs und solche von Kolleginnen und Kollegen herausbringt. „Für die Musikkollegenschaft hält sie – etwa in Wien, Mannheim und bald auch am Mozarteum in Salzburg – Workshops in Projektmanagement.“

Aufs Vermarkten versteht sich Franziska Strohmayr – und das ist ja auch nicht unwichtig am Beginn einer Karriere. Und als deklarierter Feministin und Katholikin hat sie noch was per Fahrrad vor. Dass Frauen nicht Priesterinnen werden können, ärgert sie nämlich, und so wollte sie schon im Vorjahr nach Rom radeln. Corona kam dazwischen, aber „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt die Geigerin. Also auch eine Art Kirchenkritikbiathlon? Ob es in Sachen Frauenpriestertum ausreicht, den Geigenbogen zu spannen, daran haben wir freilich unsere Zweifel. Und außerdem: Ist Strohmayers Meistergeige von Antonio Gragnani (Livorno 1759) massiv genug gebaut für einen solchen Katholen-Fight? (Tauriska/Christine Schweinöster; dpk-krie)

www.franziska-strohmayr.com Die Konzerttermine: 2.7. Alte Schmiede, Hallein; 4.7. Kammerlanderstall, Neukirchen; 6.7. Atelier Klammer, Tamsweg; 8.7. Haus der Musik, St. Johann im Pongau; 9.7. EmailWerk Seekirchen; 10.7. Salzburg, Café Universum – Der Imagefilm auf Youtube