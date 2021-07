Kommandantin und Offizier

STICH-WORT 12/07/21 L'Ordre des Arts et des Lettres – Orden der Künste und der Literatur: Damit ehrt der französische Staat Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich um den kulturellen Dialog mit Frankreich verdient gemacht haben. Die Ehre ging jüngst an die Präsidentin und den Intendanten der Salzburger Festspiele. Helga Rabl-Stadler wurde zum Commandeur des Arts et Lettres ernannt, Markus Hinterhäuser zum Officier des Arts et Lettres. „Wir freuen uns, zu sehen, wie sehr die Festspiele zur Förderung der französischen Musikszene und der französisch-österreichischen Beziehungen im Bereich der Kultur beitragen, im Herz vom Herzen Europas, wie Hugo von Hofmannsthal 1919 geschrieben hat." Das sagte der französische Botschafter in Österreich, Gilles Pecout, bei der Überreichung am Freitag (9.7.) in Französischen Botschaft in Wien. „Mit dieser Auszeichnung möchten wir daran erinnern, wie sehr uns die weltweite künstlerische Berufung Österreichs bewusst ist und wie wir diese bewundern." Bei der Feier ließen Dörte Lyssewski mit Christoph Sietzen Chansons von Charles Aznavour hören. Es ist nicht wirklich eine exklusive Auszeichnung, verrät Wikipedia. Zum Commandeur (Komtur) können immerhin fünfzig Leute pro Jahr ernannt werden, der Officier-Orden kann 140 Menschen an die Brust geheftet werden. Man dient sich allmählich hinauf: Officiers müssen mindestens fünf Jahre zuvor zum Chevalier (Ritter) ernannt worden sein, und Commandeur/Komtur wird man ebenfalls frühestens fünf Jahre, nachdem man für den Officier-Rang für würdig befunden wurde. (PSF/dpk-krie) Bilder: SF/Alex Halada