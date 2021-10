STICH-WORT

Vor dem Trauma kommt die Kunst

„Unsere Vision ist es, aus vorübergehend leerstehenden Räumen in Salzburg Möglichkeiten für eine kreative Zwischennutzung zu schaffen", sagt Stefan Heizinger vom Verein SUPER. Neuerdings stehen zwölf ungenutzte Räume auf dem Gelände der Salzburger Landeskliniken jungen Kunstschaffenden zur Verfügung. Die Kulturinitiative SUPER wurde 2015 gegründet und hat bereits fünfzig Projekte von zwanzig Vereinen an 25 Orten vermittelt und begleitet. „Wir setzen uns dafür ein, dass Bürgerinnen und Bürger miteinander kooperieren, damit solche temporär bespielten Kulturräume entstehen können", sagt Stefan Heizinger. Neuerdings also zwölf Räume im ehemaligen Personalwohnheim der Landeskliniken am Aiglhof. „Wir stellen dem Verein SUPER die leerstehenden Räume kostenlos zur Verfügung", erklärt Paul Sungler, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken. „Der Verein SUPER übernimmt die Betriebskosten und angehende Kunstschaffende nutzen die Einheiten gegen einen geringen Mitgliedsbeitrag. Wir begrüßen es sehr, dass so der Leerstand bis zum Neubau des Hauses B mit überregionalem Traumazentrum sinnvoll genutzt wird." Aufgrund des großen Interesses können ab November sogar weitere Räumlichkeiten im ehemaligen SALK-Personalhaus kreativ genutzt werden, heißt es. „Die Initiative SUPER haucht leerstehenden Räumlichkeiten neues Leben ein", so LHStv. Heinrich Schellhorn. „Das ist eine Win-Win-Situation gleichermaßen für Künstlerinnen und Künstler wie für die Eigentümer." (Landeskorrespondenz) Über die Initiative SUPER – www.super-initiative.at Bild: Land Salzburg/Neumayr/Leopold

