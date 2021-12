Wenn der Impf-Lover drei Mal klingelt

f Share Tweet STICH-WORT 22/12/21 Wir beherbergen zwar gerade die meisten Charter-Skitouristen aus Großbritannien in unserem kleinen Bundesland. Aber – das meldet heute, Mittwoch, die Landeskorrespondenz – wir werden über die Weihnachtsfeiertage auch mit einer „so noch nie dagewesenen“ Impf-Infokampagne beglückt. „Die größte in dieser Form im Österreichvergleich.“ Von Reinhard Kriechbaum „Mit Inseraten, Plakaten, Spots und einer großangelegten Online- und Social-Media-Informationsoffensive wird noch weit vor der anstehenden Impfpflicht ab 1. Februar über die Wichtigkeit der Immunisierung und auch der Auffrischung aufgeklärt.“ Nein, kein Lamento in Sachen Omikron-Verbreitung hier, aber schon die Anmerkung: Dank dieser Kampagne werden wir wenigstens wissen, was uns unsere englischen Ski-Freunde außer Devisen noch ins Land bringen. Besonders stolz ist man auf einen vom Land produzierten Spot: Unter Liebeserklärung Impfung findet man's auf Youtube. Die zweiminütige Langform wird demnächst als „Directors Cut“ in den Kinos und die gekürzte im Fernsehen zu sehen sein. Wenn der Lover als Anklöckler vor der Tür steht, dann ist das in Corona-Zeiten nur bedingt romantisch. Der Boyfriend hält einen ganzen Stapel Schrift-Botschaften für die junge Dame bereit. Sie erfährt, was an Reisen ins Haus steht, wenn sie erst mal geimpft ist. Urlaub unter Palmen zum Beispiel. Aber auch im heimatlichen Schnee. Da schmilzt sie dahin. Aber es ist eben „a b'sondere Zeit“, und drum muss der fesche Knabe ungeküsst von dannen ziehen. Ob sie sich impfen lässt? Jedenfalls hat sie ihn nicht hochkant hinausgeschmissen. Das ist ja schon eine wirklich gute Botschaft. Das Salzburger Impf-Werbefilmchen "Liebeserklärung Impfung" auf Youtube Bilder: Land Salzburg / Filmstills Weiter >