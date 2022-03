STICH-WORT

Licht aus, sogar für Blau-gelb

Viele Gebäude werden derzeit Blau und Gelb angestrahlt. Auch das Schloss Mirabell trägt seit einem Monat nächtens die Farben der ukrainischen Flagge. Aber nicht morgen Samstag (26.3.) abends zwischen Halbneun und Halbzehn. Denn da ist Earth Hour. Ein alter Hut. Zum 16. Mal gibt es hierorts diese allgemeine Verfinsterung, um die Aufmerksamkeit auf Klimaschutz und sorgsamen Einsatz unserer Ressourcen zu lenken. Der World Wildlife Fund for Nature WWF ruft zur Earth Hour auf. Sogar das Abdrehen der blauen und gelben auf das Schloss Mirabell gerichteten Scheinwerfer erklärt man in diesem Sinne. Und so kratzt man die Kurve. Der Informationsdienst der Stadt zitiert Stadträtin Martina Berthold: „Die Earth Hour 2022 steht in Salzburg heuer im Zeichen des Friedens und des Klimaschutzes. Der Salzburger Gemeinderat hat einstimmig klargemacht, dass die Stadt ihren Beitrag zur Unterstützung der aus der Ukraine vertriebenen Menschen leistet und gleichzeitig den Ausstieg aus den fossilen Energien noch mehr vorantreibt. Damit helfen wir Menschen in aktuellen Notlagen und sichern die Zukunft der kommenden Generationen." Eine Stunde keine Extra-Spots auf den Dom, die Residenz oder das Schloss Mirabell, auch nicht auf andere Kirchen, Brunnen, Denkmäler und Felswände in der Altstadt. Ein paar Puster aus einer russischen Gas-Pipeline wird das wohl sparen helfen, aber es geht bei diesen sechzig Minuten Licht-Aus ja um den Symbolwert. (InfoZ / dpk)

Earth Hour - Samstag (26.3.) von 20.30 bis 21.30 Uhr Bild: InfoZ Salzburg