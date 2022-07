Nicht die Bohne?

f Share Tweet STICH-WORT 11/07/22 Gegen das Kunstwerk, das in Hamburg vor der Elb-Philharmonie steht, ist ihr Radfahrer am östlichen Brückenkopf des Marko-Feingold-Stegs in Salzburg ein Fliegengewicht. Drei Tonnen wiegt die bronzene Kaffeebohne von Lotte Ranft. Sie steht auf der Coffee-Plaza in der Hamburger Hafen-City. Von Reinhard Kriechbaum Als Lotte Ranft 2006 den Auftrag erhielt, eine Groß-Plastik für den Platz der neuen Hamburger Hafen-City zu schaffen, konnte man mit Fug und Recht sagen: Nicht die Bohne! Denn da standen noch keine Bauwerke, der künftige Aufstellungsort der Skulptur war noch eine karge und leere Sandbank. Die Bauten des New Yorker Star-Architekten Richard Meier, die den großen Platz rahmen sollten, existierten damals lediglich auf dem Papier. A ber so viel war Lotte Ranft klar: Dem Vertikal- und Orthogonal-Raster der künftigen Architektur wollte sie eine organische Form entgegenzusetzen. Also doch die (Kaffee-)Bohne: „Ihre ovale Form ist sinnlich, mit ihren Proportionen, Wölbungen, Teilungen und Flächen voller Spannung.“ Warum diese Risenbohne – genau genommen: zwei Bohnenhälften mit einer Höhe von fünf Metern gerade jetzt ein Thema ist fürs Salzburg Museum? Weil dort gerade die Ausstellung Café Salzburg läuft. Als „Türkentrank“ wird der Kaffee politisch etwas unkorrekt bezeichnet in einem Kanon, der in viele Liederbücher Aufnahme gefunden hat. Der „Türkentrank“ kommt aber nicht über die Balkanroute, sondern mehrheitlich aus dem Norden zu uns: Hamburg ist die Stadt, wo am meisten Kaffee umgeschlagen und auch verarbeitet wird – das war Lotte Ranfts Anknüpfungspunkt für die Riesenbohne. Das Projekt Kaffeebohne von Lotte Ranft wird im Beisein der Künstlerin am Dienstag (12.7.) um 10.30 im Salzburg Museum vorgestellt - Anmeldung Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die Ausstellung Café Salzburg ist bis 4. September zu sehen – www.salzburgmuseum.at Bilder: Salzburg Museum

