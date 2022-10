Auf den Hund gekommen

f Share Tweet STICH-WORT 10/10/22 Zugegeben, der Schreiber dieser Zeilen kann bei Hunden nicht mitreden, er ist mehr der Katzen-Typ. Das Votum scheint auch bei zeitgeistig ausgerichteten Leuten nicht so eindeutig für den „Hund als besten Freund des Menschen“ auszugehen. Von Reinhard Kriechbaum Auf Instagram jedenfalls liegen „bei den Beiträgen die Hunde an erster Stelle, Katzen werden öfter geteilt“, meldet das Wien Museum zum heutigen Welttag des Hundes. „Während bei Petfluencern die Inszenierung ihres kuscheligen Haustiers im Mittelpunkt steht, hält Streetphotography auch die weniger harmonischen Begegnungen fest.“ Ich habe heute morgen leider übersehen, ein Dokumentarfoto von den Hundstrümmerln vor dem Haustor zu machen. Der Welt-Tollwut-Tag ist übrigens schon vorbei, er war am 28. September. Einer privat betriebenen Website, die unter dem Titel Feiertage Österreich schier unglaublich viele solcher Gedenktage auflistet, entnehmen wir, dass über die Ursprünge des internationalen Hundetages nicht viel bekannt sei: „Weder konnte herausgefunden werden, wer diesen Aktionstag ins Leben gerufen hat, seit wann er gefeiert wird oder warum genau der 10. Oktober als Datum gewählt wurde.“ Wem Hunde zu laut bellen und Katzen zu eigensinnig sind, der ist vielleicht mit dem Welt-Schildkröten-Tag am 23. Mai besser beraten. Charmant finden wir, wie das Wien Museum den Hundetag zur Bewerbung eines Posters nützt. „Für jene, die sich gerne mit wuscheligen Kameraden umgeben, jedoch in der Wohnung keinen Platz für einen echten Hund haben, ist unser Hundeposter genau das Richtige! Das bunte Plakat Wiener Hunde und ihre Herrschaften zaubert Ihnen beim Anblick sofort ein Lächeln ins Gesicht - haarfrei, allergenfrei und garantiert stimmungshebend!“ Und übers Sackerl fürs Gackerl braucht man auch nicht nachdenken. Wer es jugendstiliger schätzt, wird im Poster-Shop des Wien-Museums ebenfalls fündig: Dame mit Hündchen.

