STICH-WORT

02/11/22 Stubenhocker sind ja sonst nicht die Traumkundschaft fürs Salzburger Freilichtmuseum. Aber nach Allerheiligen kann das Drinnen-Sitzen schon eine sinnvolle Alternative sein zum Spazierengehen von Bauernhaus zu Bauernhaus.

Von Reinhard Kriechbaum

Jedenfalls ist das Stubenhocken – also Lesungen und musikalische Darbietungen in einigen Bauernstuben – die längst gut eingeführte letzte Initiative in der Sommersaison des Freiluftmuseums. Lustig finden wir, dass das Freilichtmuseum dazu ein Outdoor-Bild an die Presse schickt: eine Harfenistin und eine junge Dame mit der Zugin (wie man in Salzburg zur Ziehharmonika sagt). Diese Option muss mit der Klimaveränderung zu tun haben. Wer wollte nach diesen letzten Oktober-Tagen an die Sehnsucht glauben, sich indoor zu verkriechen? Immerhin tragen die jungen Damen Schals.

Zum Abschluss der Saison am 6. November stehen wie immer die Stuben des Salzburger Freilichtmuseum im Mittelpunkt. Da wird erzählt, gesungen, musiziert, Theater gespielt und gekocht. Das Salzburger Bildungswerk sorgt für Lesungen von Gedichten und Geschichten in Mundart. Das Volksliedwerk lädt zum Zuhören und Mitsingen ein. Die Kinder dürfen sich speziell auf das Puppentheater Sindri mit dem Kasperl freuen. Ergänzt wird das Programm mit verschiedenen anregenden Lesungen und Vorträgen. Selbstverständlich werden auch beim Stubenhocken kulinarische Schmankerln aufgetischt. Die Krämerei ist geöffnet und die Museumsbahn in Betrieb.

Nur drei Wochen später, am 27. November folgt die erste Adventroas. Die weiteren Termine sind am 3. und 4. Dezember. Da lädt das Museum Groß und Klein zu einem Familienadvent mit besonderem Programm ein, der traditionell von Haus zu Haus führt. Die Museumsbahn fährt auch.

Das offizielle Pressefoto zeugt von realistischer Einschätzung des Klimas – auf Schnee-Romantik ist ja in den ersten Advent-Tagen eher nicht zu hoffen. Und für Glühwein oder Punsch stellt man sich heutzutage sowieso gerne draußen hin. Man darf davon ausgehen, dass im Freilichtmuseum keine Heizschwammerl aufgestellt werden.

Stubenhocken am 6. November, 11 bis 15 Uhr – Adventroas am 27. November sowie am 3. und 4. Dezember von 11 bis 16 Uhr (wegen begrenzter Besucherzahl ist es sinnvoll, die Eintrittskarten online zu buchen) – www.freilichtmuseum.com

Bilder: Salzburger Freilichtmuseum