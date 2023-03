Green up my Festl

STICH-WORT 06/03/23 „125 Veranstaltungen mit 334.035 Besucherinnen und Besuchern waren im Vorjahr Green Events ", meldet die Landeskorrespondenz aus dem Büro von LH-Stv. Martina Berthold. Die astronomisch hohe Zahl von über 2.600 Gästen pro Veranstaltung erklärt sich daraus, dass da ganz unterschiedliche Dinge gezählt werden, von Maibaumfesten und Adventmärkten über das Oktoberfest und den Landjugend-Ball bis zu Zeltfesten und Sportveranstaltungen. Immerhin kommen manche Grün-Player auch aus der Kultur: „Die höchsten Besucherzahlen verzeichneten das Winterfest, der Mountainbike Downhill Weltcup Leogang, die Ministadt Salzburg, die Sommerszene in der Stadt Salzburg, das Salzburger Biofest, das Landeslager der Salzburger Pfadfinderinnen in Ebenau, Jubiläumsfeste der Bezirksmusik Obertrum und Rauris sowie die Berufsinfomesse im Messezentrum." Heuer werden zum Beispiel das Freilichtmuseum und das Emailwerk Seekirchen sämtliche Veranstaltungen als Green Event durchführen. Offiziell so bezeichnen darf sich eine Veranstaltung, wenn sie Nachhaltigkeitskriterien erfüllt und dies rechtzeitig bei der Beratungsstelle anmeldet. Damit verbunden ist die Möglichkeit, zu besonderen Konditionen bei Partnerbetrieben einzukaufen. Projektbetreuer Martin Signitzer: „2022 gab es mehr als drei Mal so viele Tage mit Green Event Veranstaltungen wie vor Corona. Das zeigt, wie wichtig Nachhaltigkeit in allen Bereichen geworden ist. Insgesamt haben schon mehr als eine Million Menschen Green Event Veranstaltungen im Bundesland besucht." Eine klimafreundliche Anreise mit Bus und Bahn rechnet ebenso zu den Kriterien eines Green Events wie das Kleinhalten des Müllbergs. Auich die Vermeidung von Einmalgebinden und die Bevorzugung regionaler Produkte werden angestrebt. Ein wichtiger Adressat ist die Landjugend, die mit Seminaren wie Green up my Festl für nachhaltiges Organisieren von größeren und kleineren Veranstaltungen wirbt. (LK/dpk-krie) Über Green Event Salzburg - www.salzburg.gv.at