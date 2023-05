Salzburg ist am Kochen

STICH-WORT 12/05/23 Vielleicht ist das für die Veranstaltung ausgegebene Motto Salzburg ist am Kochen zu optimistisch. Immerhin hat ein Viertel der Wählerinnen und Wähler jüngst für die FPÖ gestimmt, wird also keineswegs kochen ob der wohl unabdingbaren Mitbeteiligung dieser Partei an der Landesregierung. Von Reinhard Kriechbaum Am Kochen sind darob aber gewiss viele Menschen weit über die Kulturszene hinaus. Dort ist das Misstrauen gegen den Rechtsruck natürlich besonders begründet und entsprechend stark. Ein öffentliches Zeichen könnte eine Versammlung am kommenden Montag (15.5.) zwischen 17 und 19 Uhr in der Bergstraße sein. Da wird unter dem Motto Vernetzung gegen Verhetzung gekocht, gelesen, musiziert und diskutiert. Schließlich kommen die Leute nicht nur beim Reden zusammen, sondern auch beim Essen. Hinter der Aktion stehen die Musikvermittlerin Martina Fladerer und die Bühnenbildnerin Yvonne Schäfer sowie Akteure aus der Kulturszene und zivilgesellschaftliche Organisationen. „Als Vertreterinnen der Kunst- und Kulturszene Salzburgs sehen wir uns in der Verantwortung, Räume, Möglichkeiten und Angebote zur Begegnung aller Menschen, für gelebte Vielfalt in der Stadt und zum gleichberechtigten, respektvollen Miteinander und Austausch zu schaffen", schreiben sie in ihrem Aufruf zu der Open-Air-Veranstaltung. „Mit unserer geplanten Versammlung wollen wir genau eine solche Möglichkeit schaffen, als Auftakt für weitere, kommende Aktionen. Wir wollen uns mit den Menschen in der Stadt und innerhalb der Kunst- und Kulturszene vernetzen, um uns gemeinsam für ein gerechtes, vielfältiges und respektvolles Miteinander einzusetzen." Das gemeinsame Kochen schafft gewiss eine nette Atmosphäre zwischen Gleichgesinnten. Es gilt übrigens das Selbstversorger-Prinzip. Auf der Einladungskarte heißt es: „Bring etwas zum Kochen/Essen/Schnibbeln/Würzen, deine Freund*innen, eine Schüssel und einen Löffel mit." Salzburg ist am Kochen. Vernetzung gegen Verhetzung – Montag (15.5.) zwischen 17 und 19 Uhr in der Bergstraße – bei Schlechtwetter im KunstQuartier Bergstraße 12 vor FS1.