Nachhaltig ins und im Museum

STICH-WORT 01/02/23 Man möchte ja meinen, dass Nachhaltigkeit im Salzburger Freilichtmuseum überhaupt kein Thema ist. Die vielen historischen Gebäude hier stehen wohl per se für Ressourcenschonung. Und gewiss kommt kein Besucher auf die Idee, dass sich Pestizide oder Kunstdünger in die liebevoll gepflegten Bauerngärtlein verirren könnten. Von Reinhard Kriechbaum Gleich nach Pfingsten – der Geist scheint zu wirken! – ist in Österreich eine Woche der Nachhaltigkeit angesetzt. „In den Freilichtmuseen ist es quasi Programm", heißt es in einer Presseaussendung des Salzburger Freilichtmuseums. Es bietet sich am 3. und 4. Juni quasi als Makler von allerlei Nachhaltigem an, als Plattform für verschiedene Institutionen. Die Leute vom Repair Café Grödig zum Beispiel werden beim Reparieren von Kleidung, Möbeln, Elektrogeräten, Radios, Spielzeug und Fahrrädern helfen. „Bringt die Sachen, die Ihr tragen könnt mit und tauscht Kompetenzen, Fachmeinungen und Anregungen rund um das Reparieren aus". Auch wenn das Fahrrad danach super läuft – auf dem Museumsgelände muss man es schieben. Bereits jetzt kann man bei der Museumskasse alte Hemden und Blusen sowie Besteck aller Art abgeben. Damit wird die Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof vorführen, wie kreatives Upcycling geht. Bei der Energieberatung Salzburg kann man sich Ezzes holen. Es gibt Workshops und Kurzvorträge und natürlich auch ein Kinderprogramm. Das „Öffi" im Freilichtmuseum, die Museumsbahn, ist logischerweise in Betrieb. Und a propos Öffis: Es beginnen ja am 3. Juni auch die Benzinfrei-Tage, bis 1. Juli ist der öffentliche Verkehr im Bundesland Salzburg kostenlos. Ungerecht denen gegenüber, die sowieso schon ein Salzburger Klimaticket, ein solche für ganz Österreich oder die Super s'School-Card haben? Für sie gibt es an diesen fünf „benzinfreien" Samstagen Tagen Gratiseintritt in alle Museen in Stadt und Land. Also auch ins Freilichtmuseum. Heißer Tip: Mit dem Bus 180 kommt man hin, in 35 Minuten. Informationen zu den Benzinfrei-Tagen – salzburg-verkehr.at

Museums-Suche in Stadt und Land – service.salzburg.gv.at

Das Programmangebot im Freilichtmuseum – www.freilichtmuseum.com Bilder: dpk-krie (3); Salzburger Freilichtmuseum (1) Weiter >