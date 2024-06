Am Marktplatz in- und outdoor

STICH-WORT 05/06/24 Musik als „Lebensmittel" – eine nette Formulierung für kulturelle Sonntagsreden. Beim Österreichischen Orchestertag am Freitag (7. Juni) nimmt man die Sache aber beim Wort und hat das Thema Marktplatz Musik ausgegeben. Und dann geht's zum Symphonic Mob in den Europark. Mitglieder der Berufsorchester Österreichs verlassen an diesem Aktionstag die Konzertsäle, Theater und Opernhäuser und musizieren an öffentlichen Plätzen. Dieses Jahr treten die Musikerinnen und Musiker auch auf Märkten im ganzen Land auf und präsentieren Musik als essenzielles Lebensmittel. Der Österreichische Orchestertag findet zum vierten Mal statt. Auch das Mozarteumorchester macht mit und ist zu dem Anlass in Lehen unterwegs, in der Stadbibliothek und unter freiem Himmel. Die Musikerinnen und Musiker werden am Freitagmorgen über den Markt in der Neuen Mitte Lehen streifen und kammermusikalische Stücke hören lassen. Um 10 und 16 Uhr werden in der Stadtbibliothek die Bremer Stadtmusikanten gegeben. Von 15 bis 16 Uhr findet am Markt vor der Bibliothek ein Instrumenten-Karussell statt. Da bietet sich für Groß und Klein die Möglichkeit, unter Anleitung von Orchestermitgliedern verschiedene Instrumente einmal selbst auszuprobieren. Das Trompeten-Quartett „Quartett Grande" spielt auf. Eine Woche später ist das Mozarteumorchester abermals unterwegs, im Europark in Taxham. Dort ist am 15. Juni um 14 Uhr zum zweiten Mal ein Symphonic Mob angesagt. Unter der Leitung von David Marlow erklingt Musik von Johannes Brahms, Edvard Grieg, Giuseppe Verdi und Johann Strauss Vater. Eine gewisse Eile beim Anmelden ist jetzt wohl geboten. Noten gibt es zum Download. Über den Radetzky-Marsch heißt es da beispielsweise: „Vereinfachte Noten gibt es nur für Blockflöte (C-Stimme), Saxophone (Es- und B-Stimmen), Klarinetten, Trompeten und Violoncello. Alle anderen Instrumente können leicht aus den Originalstimmen gespielt werden." (Mozarteumorchester/dpk) Symphonic Mobs im Europark und anderswo Bild: Mozarteumorchester / Herbert Rohrer, wildbild