STICH-WORT

01/07/24 Als man im Spätherbst 2022 im Salzburg Museum die Ausstellung Mit Leidenschaft gesammelt eröffnete, hatte der Salzburger Museumsverein rund 14.000 Mitglieder. Jetzt, etwas über anderthalb Jahre später, sind es 16.000.

Von Reinhard Kriechbaum

Der Zuwachs verwundert nicht, denn kluge Rechner unter den Museumsbesuchern wissen längst, dass sich eine Mitgliedschaft beim Museumsverein ganz schnell bezahlt macht. Man genießt ja nicht nur freien Eintritt in alle Häuser des Salzburg Museums, sondern auch ins Museum der Moderne, ins Freilichtmuseum und in einige Regional- und Fachmuseen in Stadt und Land. Allein in Wien kommt man gratis in zwanzig Museen, neuerdings sogar ins Belvedere. In anderen Bundesländern sind es, wenn wir richtig gezählt haben, 36 Museen, die man kostenlos besuchen kann.. Für 32 Euro (Einzelmitglied) oder gar nur 42 Euro für die ganze Familie ist die Mitgliedschaft also geradezu ein Schnäppchen. Jugendliche zahlen gar nur sieben Euro, Studierende und Pensionisten zwanzig Euro. Selbst als weniger eifriger Museumsbesucher hat man die Investition also rasch herinnen.

Das ist auch der Grund, dass einige Institutionen in letzter Zeit scharf nachgerechnet haben, ob sie ihre Fördervereine nicht unvergleichlich mehr kosten als sie ihnen bringen (was ja eigentlich das Ziel wäre). Das Kunsthistorische Museum in Wien hat genau deswegen seinen Freundesverein vor einigen Jahren durch ein neues Membership-Programm ersetzt. Aber es geht bei solchen Institutionen ja auch um das, was man in der Geschäftswelt „Kundenbindung“ nennt.

Der Salzburger Museumsverein jedenfalls, dessen hundertjähriges Bestehen man 2022 mit der Ausstellung Mit Leidenschaft gesammelt feierte und damit auf die vielen Stücke hinwies, die man mit Unterstützung des Vereins erwerben konnte, steht nicht infrage. Und er bekommt immer noch rasanten Zuwachs. Moritz Horvatits und seine Freundin Bernadette Plattner wurden kürzlich als 16.000 Mitglied begrüßt. Beide gehen noch zur Schule und nutzen ihre Freizeit gerne, um die Kunst- und Kulturgeschichte ihrer Heimatstadt Salzburg immer besser kennenzulernen.

Der 1922 gegründete Salzburger Museumsverein zählt nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den größten seiner Art in Europa. In Österreich ist er der an Mitgliedern stärkste. Präsidentin Pallauf betont: „Vor allem während der umbaubedingten Schließung der Neuen Residenz wird die Verbundenheit der Salzburgerinnen und Salzburger mit unserem Museum sichtbar.“ Die Unterstützung des Vereins für das Museum ist vielfältig: Durch die Mitgliedsbeiträge können wertvolle Ankäufe für die Sammlung getätigt werden, auch Museumsbesuche und Fahrtkosten für Schülerinnen und Schüler im Klassenverband werden damit gefördert. Manche Vereinsmitglieder engagieren sich auch ehrenamtliche in den Bereichen der Inventarisierung oder im Besucherservicedienst.

Bilder: Salzburg Museum