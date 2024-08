STICH-WORT

28/08/24 Es sind wenige Tage pro Jahr, an denen ausgewählte Chöre in der Kathedrale von Canterbury auftreten und das rund einstündige musikalische Abendgebet, den Choral Evensong, gestalten dürfen. Der Bischofshofener Chor Vox Cantabilis darf das demnächst an zwei Abenden tun.

Wer diese „heiligen Hallen“ betreten darf, hat lange Wartezeiten und ein detailreiches Bewerbungsverfahren hinter sich gebracht. Der Bischofshofener Kammerchor Vox Cantabilis bekommt nun diese seltene Möglichkeit. „Diese einmalige Gelegenheit ehrt uns als Laienchor aus Bischofshofen sehr“, so Andreas Gassner, Gründer und Chorleiter von Vox Cantabilis sowie Leiter des Fachbereichs Kirchenmusik der Erzdiözese Salzburg. „Wir freuen uns, kulturelle, kirchliche und musikalische Botschafter für Salzburg zu sein.“

Der vierzigköpfige Chor wird am 29. und 30. August um 17.30 Uhr Ortszeit (in Österreich 18.30 Uhr) auftreten. Diese Abendliturgie, die vom Chor getragen wird, wird an beiden Tagen live von der Kathedrale von Canterbury übertragen. Im englischsprachigen Raum erfreut sich der Evensong großer Beliebtheit. In den letzten Jahren stieg dort die Teilnahme an den von Chören getragenen Liturgien um dreißig Prozent an.

„Auch viele junge Menschen und Kirchenferne werden von dieser ästhetisch ansprechenden Form des Gebets angezogen“, weiß Gassner. Entstanden ist der Evensong im anglikanischen Raum im 16. Jahrhundert, in einer Zeit des Priestermangels.

Nachdem Andreas Gassner im Jahr 2016 den Evensong in einer englischen Kirche erlebt hatte, wollte er diese Form des gesungenen Gebets auch hierzulande zugänglich machen. Unter theologischer Mitarbeit von Pfarrer Hans Steinwender und Sigrid Rettenbacher übersetzte und entwickelte der Kirchenmusiker und Komponist den „Salzburger Evensong“, den er dann mit seinem vor 35 Jahren gegründeten Chor Vox Cantabilis in die Praxis umsetzte. So ist der Evensong also seit einiger Zeit auch bei uns ein Thema. Der österreichische Chorverband hat ausgehend vom Salzburger Modell den „Choral Evensong“ zum Schwerpunkt 2024 erkoren. (EDS)



Vox Cantabilis tritt am 18. Oktober in Bischofshofen im Rahmen der OrgelFestWoche auf – Zum Livestream aus Canterbury am 29. und 30. August um 18.30 Uhr

Bilder: EDS / Andreas Gassner