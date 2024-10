Hinter Mozart her – und ihm voraus

f Share Tweet STICH-WORT 14/10/24 Ein bisserl müssen wir uns noch gedulden, aber dann winkt angeblich „Digitaler Mozart-Spaß mit echten Belohnungen“, wie uns die Salzburger Landeskorrespondenz bereits jetzt verspricht. Es geht um eine Gaming-App, mit der man sich virtuell auf die Spuren des Komponisten wird machen können. Über das von der EU geförderte Projekt Next Routes entstehen digitale Angebote für sechs vom Europarat zertifizierte Kulturrouten. Salzburg ist über das Netzwerk der Europäischen Mozartwege mit dabei. Die Mozartstadt spielerisch mit dem Smartphone zu erkunden biete, so hofft LHStv. Stefan Schnöll, einen touristischen Mehrwert: „Egal ob vor, während oder nach dem Salzburg-Besuch entsteht mit der App Lust auf Kultur und Entdeckung.“ Das Land finanziert die Entwicklung über den Mozartwege-Verein mit. „Durch das Absolvieren von Missionen sammeln die Nutzer Punkte, die sie gegen Ermäßigungen bei Partnerbetrieben eintauschen können“, beschreibt man das entstehende Online-Spiel. „Die Missionen bestehen aus interaktiven Aufgaben wie Geo-Locations, Multimedia-Uploads und dem Scannen von QR-Codes, die die Erfahrung abwechslungsreich und unterhaltsam gestalten.“ Um einen leibhaftigen Salzburg-Besuch wird man also mutmaßlich nicht herumkommen, zumindest um die Goodies einzusammeln. „Bereits vor der Anreise können Nutzer durch Quizfragen Punkte sammeln und sich auf die Erkundung der Mozartstadt vorbereiten. Auch nach der Reise bleibt die App nützlich, indem sie die gewonnenen Erkenntnisse abfragt und vertieft.“ Die Fertigstellung der App ist für Ende Oktober 2025 geplant. (Landeskorrespondenz/dpk-krie) Die Europäischen Mozart Wege Weiter >