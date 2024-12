Richtig grün einheizen auf dem Residenzplatz

f Share Tweet STICH-WORT 03/12/24 Nein, es geht nicht um Heizschwammerln vor Glühweinständen, sondern um Events in einer deutlich wärmeren Jahreszeit. Nächstes Jahr am 9. Mai kommen WANDA und Christina Stürmer. Gefühlt ist auf dem Salzburger Residenzplatz ja immer irgendein Remidemmi. Aber es mag schon stimmen: Das letzte Pop-Konzert hat angeblich 2016 stattgefunden, mit Herbert Grönemeyer. Und in den 1980er und 1990er Jahren traten immerhin Stars wie Tina Turner, Joe Cocker und Neil Young auf dem Residenzplatz auf. Nun sollen solche Konzerte wiederaufleben. Bürgermeister Auinger betonte gestern Dienstag (3.12.) in einem Pressegespräch den breiten Konsens der fünfköpfigen Stadtregierung für die Neuauflage der Residenzplatzkonzerte: Man habe deren Aufleben im Arbeitsprogramm festgeschrieben. „Ich bin sehr froh, dass hier alle Abteilungen an einem Strang ziehen und bestrebt sind die Konzerte zu unterstützen.“ Die Konzerte seien gerade für die heimische Bevölkerung ein wichtiges Zeichen, so Auinger. „Unsere wunderschöne Altstadt wird wieder zur Bühne für Konzerte. Damit machen wir sie gerade für die Salzburgerinnen und Salzburger noch mehr erlebbar. Mit WANDA und Christina Stürmer als Special Guest konnten absolute Top-Stars der heimischen Musikszene am ersten Abend gewonnen werden. Am zweiten Abend wird der internationale Top-DJ Paul Kalkbrenner mit seiner einzigartigen Live-Show dem Publikum richtig einheizen“. „Da wir Lizenznehmer des Österreichischen Umweltzeichens sind, werden die Konzerte am Residenzplatz nachhaltig und ‚grün‘ veranstaltet“, so Thomas Semmler, Geschäftsführer von Semtainment. Diese Agentur wird gemeinsam mit Eventim die Konzerte ausrichten. „Es ist mir sehr wichtig, regionale Partner (Gastronomie, Lieferanten etc.) mit einzubinden“, sagt Semmler. Die Wertschöpfung müsse in der Stadt bleiben, und auch die Anrainerinnen und Anrainer sollen sich bei den Konzerten genauso wohlfühlen wie unsere Besucher.“ Sein Wort in Gottes und der Anrainer Ohr, aber so viele sind's ja nicht rund um den Residenzplatz. Semtainment ist freilich eine Kärntner Agentur, die dort – wir zitieren aus der Pressemeldung der Stadt – „nicht nur Konzerte in den größten Hallen des Landes“ ausrichte, sondern dort auch „exklusiv die Schlosswiese in Moosburg sowie die schmuckvolle Burgarena Finkenstein“ bespiele. (InfoZ/dpk-krie) Informationen zu den Veranstaltungen am Residenzplatz gibt es unter: www.residenzplatz-live.at Bild: Stadt Salzburg/wildbild Weiter >