STICH-WORT 19/02/25 Ganz offensichtlich ist die Idee gut angekommen, und wenn man sich die Bilder auf der Website des Mozarteumorchesters anschaut, kriegt man ja wirklich größte Lust auf den Symphonic Mob, der am 31. Mai wieder im Europark stattfinden wird. Bei einem Symphonic Mob treffen sich interessierte Laien und Profis, die Spaß daran haben, gemeinsam Orchestermusik im öffentlichen Raum zu spielen. Notenlesen muss man schon können, aber sonst herrscht denkbar größte Freiheit. „Ob ganze Gruppen, kleine Ensembles, oder Einzelpersonen – wir freuen uns auf Menschen aller Altersstufen", heißt es auf der Website. Die Noten kann man dort auch schon downloden, im Original oder in vereinfachter Variante. Und es gibt Play-along-Files zum Üben. Man wird also nicht überrumpelt. Proben gibt es dann natürlich auch. Diesmal dirigiert sogar der neue Chefdirigent des Mozarteumorchesters, Roberto González-Monjas. Wenn das kein zusätzlicher Anreiz ist! Feinspitze können vielleicht sogar etwas Neues kennenlernen, denn die Enigma-Variationen von Edward Elgar sind hierzulande ja nicht wirklich populär. Daraus wird das Stück Nimrod einstudiert. Sonst sind lauter Gassenhauer angesagt, von einem Ungarischen Tanz (Brahms) über den Tanz der Ritter aus Romeo und Julia von Sergej Prokofjew bis zum Radetzky-Marsch. Und sogar Chorsänger sind gefragt, für den Torero-Marsch aus Bizets Carmen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Dass man da Instrument oder Stimmlage angeben muss, ist nicht weiter verwunderlich. Eher schon, dass auch die T-Shirt-Größe abgefragt wird. Das hat mit dem Corporate Design beim Auftritt im Europark zu tun. (Mozarteumorchester/dpk-krie) Symphonic Mob 2025 am Samstag, 31. Mai um 11 Uhr im Europark. Anmeldung ab sofort – www.mozarteumorchester.at Bilder: Mozarteumorchester / Erika Mayer