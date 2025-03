Spürnasenecke

f Share Tweet STICH-WORT 13/03/24 „Bibliotheken sind heute viel mehr als Orte der Buchausleihe, sie sind Wissenszentren, die den Forschergeist wecken und kreatives Denken fördern.“ Das hebt der Leiter der Salzburger Stadtbibliothek, Helmut Windinger, hervor. Deshalb gibt es dort fortan beispielsweise eine Spürnasenecke für Kinder und MINT-Workshops für junge Leute. Die Spürnasenecke ist ein kreativer Mitmachbereich, in dem Kinder wischen sechs und zehn Jahren einmal im Monat spannende Experimente durchführen. Beim (leider schon ausgebuchten) nächsten Termin am 20. März beispielsweise ist das Thema: „Licht & Farben – Welche Farben stecken eigentlich in einem schwarzen Stift?“ Man trifft da auf Interesse, denn auch für den April-Termin gibt es keine freien plätze mehr. Da geht es um die Wahrnehmung, „Unsere Sinne – Sehen, fühlen, riechen“. Ein weiteres neues Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen neun und achtzehn Jahren: MINTeinander mehr entdecken. Das sind High-Tech-Workshops, ebenfalls ein Mal pro Monat. In interaktiven Kursen lernen die teilnehmerinnen und Teilnehmer unter Anleitung von Expertinnen und Experten zu programmieren und mit High-Tech Maschinen zu arbeiten, können sich mit Künstlicher intelligenz, Augmented Reality, Fotografie und Podcasting vertraut machen. „MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – alles Bereiche, die unsere Zukunft maßgeblich gestalten“, so Helmut Windinger. „Mit unseren neuen Workshops möchten wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge auf spielerische Weise zu entdecken. Gerade die Verbindung von Praxis und Theorie ermöglicht nachhaltiges Lernen und Begeisterung für MINT-Themen. Christina Steinböck ist Bibliothekarin und MINT-Managerin in der Stadtbibliothek. „Der außerschulische Bildungsbereich wird immer relevanter, zahlreiche Institutionen investieren Ressourcen in die MINT-Bildung für Kinder und Jugendliche. Sie ermöglichen praxisnahes, kreatives Lernen und ergänzen den Schulunterricht.“ Sie betont auch die Niederschwelligkeit dieser beiden neuen Angebote im Technik-Bereich. (InfoZ) Die nächsten Workshops für Jugendliche in der Stadtbibliothek:

- Fotografie-Workshop (14. März): Kamera, Studio, Bildbearbeitung – alles an einem Nachmittag

- Hacker School Coding Day (11. April): Programmieren mit Microbits, KI und Scratch

- Podcasting (15. Mai & 11. September): Deinen eigenen Podcast produzieren

- Escape Fake – AR-Workshop (2. Oktober): Fake News durch Augmented Reality entlarven

- KI-Basiswissen: Alltagstaugliche Einführung in die Welt der Künstlichen Intelligenz

- Makerspace (monatliche Workshops): 3D-Druck, Lasercutten, Schneideplotten, CNC Fräsen und mehr