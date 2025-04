STICH-WORT

23/04/25 In welcher Liga spielt die Universität Mozarteum, wenn es ums weltweite Ranking der Ausbildungsstätten geht? Position zwölf weltweit, Platz neun in Europa und Platz zwei im deutschsprachigen Raum – damit kann man sich wirklich gut sehen lassen.

Von Reinhard Kriechbaum

Das sind die Bewertungen im soeben veröffentlichten renommierten QS World University Ranking im Bereich Performing Arts. Das QS-Ranking bewertet jährlich die besten Universitäten der Welt in verschiedenen Kategorien, basierend auf akademischer Reputation, Arbeitgeberbewertungen sowie Forschungsleistung. „Mit diesem Ranking finden wir eine großartige Bestätigung der außergewöhnlichen Qualität unserer Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden“, freut sich Rektorin Elisabeth Gutjahr. „Es zeigt, dass wir als Kunstuniversität weltweit Maßstäbe setzen – nicht nur in der Entwicklung und Erschließung der Künste, sondern auch in der künstlerischen Forschung und Innovation.“

Was sind nun die allerbesten Kunstuniversitäten der Sparte Performing Arts? In London müsste man sein, denn das Royal College of Music und die Royal Academy of Music belegen die ersten beiden Plätze. Und gleich auf Platz vier kommt, nach dem Pariser Conservatoire national supérieur de musique et de danse, die ebenfalls in London beheimatete Guildhall School of Music and Drama. Die muss sich diesen Platz allerdings mit der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien teilen.

Gleich fünf britische Musik-Universitäten unter den ersten zehn, nur zwei amerikanische (New York University und The Juilliard School – das ist schon bemerkenswert. Der Mozarteums-Platz gleich nach dem Curtis Institute of Music in Philadelphia ist höchst ehrenvoll. Salzburg teilt sich den zwölften Platz mit dem Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium. Die Sibelius Akademie (Helsinki), Oxford, Cambridge und Harvard kommen erst danach. Fernöstliche Institutionen liegen deutlich hinten, Seoul und Hongkong auf den Plätzen 19 und 20.

Bild: Universität Mozarteum / Christian Schneider