Rupertiwinkel

f Share Tweet STICH-WORT 01/04/24 „Rupertiwinkel“. Der volkstümliche Name für die grenznahen Gebiete Bayerns, die einst zum Fürsterzbistum Salzburg gehörten, bezieht sich auf den Salzburger Landesheiligen Rupert. Es gibt viele geschichtliche Zusammenhänge. Was man sich dazu ausgerechnet zum 1. April ausgedacht hat, wollen wir unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten. „Der Rupertiwinkel soll wieder zur Erzdiözese Salzburg gehören.“ Nach Gesprächen zwischen Erzbischof Franz Lackner und dem Erzbischof von München-Freising, Reinhard Kardinal Marx, gibt es entscheidende Fortschritte hinsichtlich der Rückführung des historischen Rupertiwinkels in die Zuständigkeit der Erzdiözese Salzburg. Die jahrhundertealten kirchlichen und kulturellen Bande dieses traditionsreichen Gebiets sollen damit in nicht allzu ferner Zukunft wiederhergestellt werden. Was zusammengehöre, solle wieder zusammenfinden, so hieß es aus dem Umfeld der beiden Erzbischöfe zunächst. Eine persönliche Stellungnahme steht noch aus. Der Rupertiwinkel, zu dem unter anderem die Gemeinden Laufen, Freilassing und Teisendorf zählen, war bis ins frühe 19. Jahrhundert Teil der Salzburger Kirchen- und Kulturlandschaft. Der Archivleiter der Erzdiözese Salzburg, Thomas Mitterecker, verweist auf die Faktenlage: „In unseren Archiven befinden sich umfangreiche Urkunden, in denen nicht nur die jahrhundertelange Zugehörigkeit des Rupertiwinkels zur Erzdiözese, sondern sogar Details wie eine Verpflegungsliste für Wallfahrten nach Maria Plain dokumentiert ist.“ Wie die Rückführung im Detail aussehen könnte, wird derzeit noch geprüft. Im Gespräch sind unter anderem feierliche Festgottesdienste auf beiden Seiten der Salzach. Man hoffe, die Formalitäten innerhalb des Jahres klären zu können, so dass die Feierlichkeiten zum 1. April 2026 stattfinden könnten. Ein wesentlicher Aspekt ist die kirchenrechtliche Anerkennung dieser Rückführung. Die Diözesangrenzen wurden zuletzt 1818 mit der Päpstlichen Bulle „Ex imposito“ festgelegt, sodass eine Zustimmung Roms erforderlich ist. Die Erzdiözese Salzburg hat diesbezüglich bereits erste Schritte eingeleitet. Neben der historischen Bedeutung bringt die Rückführung auch praktische Vorteile: Die Erzdiözese München-Freising kämpft mit einem zunehmenden Priestermangel, während Salzburg durch die Integration neuer Gemeinden pastorale und seelsorgerische Gestaltungsspielräume gewinnt. Ob auch staatliche Grenzänderungen Teil der Überlegungen sind, ist derzeit in Prüfung. Ein Vorbild könnte hier die jüngste einvernehmliche Grenzanpassung zwischen Liechtenstein und Österreich sein, die gezeigt hat, dass behutsame und historisch begründete Korrekturen auch in der Gegenwart realisierbar sind. Die Erzdiözese betont aber, dass es sich nicht um eine politische, sondern um eine geistlich-kulturelle Rückführung handelt. (Erzdiözese Salzburg) PS: Sollte jemand verunsichert sein, empfiehlt sich ein prüfender Blick auf den Erscheinungstag dieses Textes Weiter >