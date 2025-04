STICH-WORT

10/04/25 Es soll rund gehen auf dem Salzburger Residenzplatz. Von 20.000 Besucherinnen und Besuchern ist die Rede, wenn am 9. Mai die Kultband Wanda und Christina Stürmer sowie tags darauf die Techno-Ikone Paul Kalkbrenner Musik machen.

Brot und Spiele halten das Volk bei Laune, das wussten schon die alten Römer. Bürgermeister Bernhard Auinger stellte heute gemeinsam mit Thomas Semmler von der Agentur Semtainment und ORF-Landesdirektorin Waltraud Langer die Details zu den Residenzplatz-Konzerten vor. Solches hat es vor neun Jahren hier zuletzt gegeben.

Wanda also steht am 9. Mai als Headliner auf der Bühne. Christina Stürmer ist als Special Guest mit ihrer MTV-Unplugged-Show zugegen. Den Support-Act zuvor übernimmt die Salzburger Band Please Madame.

Der zweite Abend steht im Zeichen pulsierender Beats und spektakulärer Lichtshows. Schönhart sorgt für die Einstimmung, bevor Paul Kalkbrenner, einer der größten Namen der elektronischen Musik, das Publikum mit seinen epischen Sounds und einer beeindruckenden Visual-Show in den Bann zieht.

Bürgermeister Bernhard Auinger betonte in dem Pressegespräch besonders auf den Auftritt der heimischen Bands. Mit der Salzburger Band Please Madame und dem Salzburger DJ Schönhart werde auch die lokale Musikszene gefördert. „Unsere wunderschöne Altstadt wird wieder zur Bühne für Konzerte. Damit machen wir sie gerade für die Salzburgerinnen und Salzburger noch mehr erlebbar, gerade für die heimische Bevölkerung ein wichtiges Zeichen“, so Auinger. „Die neue Stadtregierung hat die Residenzplatz-Konzerte in ihrem Arbeitsprogramm festgeschrieben und setzt diese konsequent um.“

Der ORF ist mit von der Partie, das Konzert am 9. Mai wird in ORF1 und auf ORF ON übertragen. Veranstalter Thomas Semmler: „Selten habe ich seitens einer Stadt so viel Unterstützung und Freundlichkeit erfahren dürfen, der Herr Bürgermeister, seine persönliche Crew, alle Abteilungen der Stadt stehen uns top zur Seite!“ Er ist bereits am Weiterplanen, denn die nächste Veranstaltung dieser Art soll am 29. und 30. Mai folgen.

Im Gegensatz zum Stadtfest von 27. bis 29. Juni, für das der öffentliche Verkehr in Teilen lahmgelegt wird, hofft man im Fall der Residenzplatz-Konzerte, dass die Menschen mit Obus oder Fahrrädern anrücken. Das Konzertticket berechtigt am Veranstaltungstag zur kostenlosen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt Salzburg von 14 Uhr bis zum Betriebsende. Ganz ohne Behinderung wird’s freilich nicht abgehen: „Betriebe und Anrainer werden Ende April über die Gegebenheiten (Straßen-/Platzsperren etc.) informiert“, heißt es.

ORF-Übertragungen am 9. Mai ab 19 Uhr im live stream auf ORF ON, sowie Online first auf ORF ON. Die Auftroitte von Christina Stürmer und von WANDA sind dann auch am 10. Mai in ORF 1 ab 22.35 Uhr zu sehen – www.residenzplatzlive.at

Bilder: Universal music / Maximilian König