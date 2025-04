Bluten fürs DomQuartier

f Share Tweet STICH-WORT 29/04/25 Den Gutschein ziert die berühmte Hostientaube aus dem Dommuseum. Thema sind aber nicht heilige Vögel. Auch nicht der Heilige Geist, den man sich als Taube gedacht hat. Und schon gar nicht die Stadttauben, die man tunlichst nicht füttern sollte. Wer von Anfang Mai bis Ende August 2025 in Salzburg Blut spendet, erhält diesen Gutschein mit dem Bild der Hostientaube für einen Tageseintritt ins DomQuartier. Man braucht sich nicht zu sputen, sondern kann getrost warten, bis sich wieder aller Saft in den Adern und Venen nachgebildet hat: Der Gutschein gilt bis 30. April nächsten Jahres. Und die Hostientaube aus Limoges (1. Viertel 13. Jh.) fliegt sowieso nicht davon, weil sie unterdessen ja auf einem Fußstück fix montiert ist. Das war nicht immer so. Ursprünglich hing die Taube, ein Gefäß eben für die geweihten Hostien, über dem Altar. Zum sechsten Mal schon findet diese gemeinsame Aktion des DomQuartiers und der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes statt. In Salzburg werden pro Jahr rund 34.000 Blutspenden von etwa 21.000 Spendern geleistet, weiß Sabine Tischler, Leiterin des Blutspendedienstes und Landesgeschäftsführerin des Roten Kreuzes in Salzburg. In Österreich werden fast 1.000 Blutkonserven pro Tag benötigt. (DomQuartier/dpk-krie) Blutspende-Termine kann man unter www.blut.at finden und reservieren

