Live aus dem Supergau

STICH-WORT 23/05/25 Heute Freitag (23.5.) beginnt das Supergau-Festival im Pinzgau. Wie bei den vergangenen Supergau-Festivals gibt es eine Kooperation mit der Radiofabrik, die täglich von 19.06 bis 20 Uhr Uhr aktuelle Infos vom Festival liefert. Hintergrundberichte, Gespräche mit Kunstschaffenden, Besuchern, lokalen Persönlichkeiten und spontane Begegnungen: Produziert wird täglich live aus dem Supergau Infokiosk in Mittersill, moderiert von Schauspielerin Dorit Ehlers. Auch Festivalleiterin Tina Heine wird regelmäßig on air sein. Gut, dass laut Prognose das Wetter allmählich sommerlicher wird. Für den Superfunk soll nämlich wieder das Lastenrad aus dem Radiofabrik-Außenstudio Zell am See Freies Radio Pinzgau zum Einsatz kommen. Schon in den letzten Jahren gab es eine Kooperation zwischen Supergau und Radiofabrik. „In diesem Jahr ist die Zusammenarbeit für uns insofern besonders, weil wir mit unserem Außenstudio mitten im Pinzgau sitzen – also genau dort, wo das Festival passiert", sagt Radiofabrik Programm-Geschäftsführerin Carla Stenitzer. „So können wir den Supergau technisch und redaktionell unterstützen und sind direkt im Zentrum des Geschehens", ergänzt Georg Wimmer, Leiter des Radiofabrik Außenstudios im Pinzgau. „Gleichzeitig machen wir den Supergau auf diese Weise auch für die Hörer und Hörerinnen in der Stadt Salzburg akustisch erlebbar." Neben den täglichen Live-Sendungen gibt es am Mittwoch 28. Mai eine dreistündige Live-Übertragung der Supergau-Konzerte auf dem Parkplatz der Panorama-Bahn in Hollersbach. Mit dabei sind TinTin Patrone, Tina Fu und misz Sputnik. (Radiofabrik) Von 23. Mai bis 1. Juni täglich ab 19.06 Uhr – radiofabrik.at Bilder: Radiofabrik (1); amtvienna.com (1)