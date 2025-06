KultNetz

f Share Tweet STICH-WORT 23/06/25 Das Vernetzen ist ein Thema, es geht aber – und das ist der wesentlichere Aspekt – auch darum, dass junge Leute mit Sensorium für die Kultur sich in einem weit ausgespannten KultNetz verfangen. Zum Vorteil für sie selbst und viele Institutionen in der Stadt Salzburg. KultNetz ist ist die erste Kulturnetzwerkmesse und Kulturbörse in Salzburg, erklärt Karin Klotzinger, die diese Initiative der Stadt Salzburg mit ihren Kolleginnen organisiert. Am Donnerstag und Freitag (26. und 27. Juni) wird sie zum ersten Mal stattfinden, im Probenhaus der Stadt auf den Hanak-Gründen. Mehr als vierzig Kulturvereine, Initiativen und Einrichtungen präsentieren ihre Arbeit, geben Einblicke hinter die Kulissen und informieren über Praktika, Jobs, Auftritts,- und Präsentationsmöglichkeiten. „Kunst und Kultur sind zentrale Standortfaktoren der Stadt Salzburg und bieten viele interessante Arbeitsmöglichkeiten“, sagt Kultur-Abteilungsvorständin Dagmar Aigner. „Dies zu zeigen und Kontakte zwischen an Kulturarbeit interessierten jungen Menschen und den in Salzburg tätigen Institutionen herzustellen, ist unser Ziel.“ „Mit der Initiative KultNetz hat die Stadt Salzburg ein Angebot für Vernetzung und Austausch zwischen jungen Menschen und der Kulturszene geschaffen und damit eine weitere Maßnahme aus der Kulturstrategie umgesetzt“, so Bürgermeister Bernhard Auinger. Am Vorabend, dem 26. Juni, wird die PechaKucha Night KultNetz – Andocken im Kulturbereich veranschaulichen, welche Unterstützungs- und Förderangebote Salzburger Kultur- und Bildungsinstitutionen für junge Kreative bereithalten. „Der Kulturstandort Salzburg bietet durch seine überschaubare Größe bereits intern über eine gute Vernetzung der Kulturinitiativen mit den ansässigen Akteurinnen und Akteuren“, sagt der Performer und Theatermacher Dominik Jellen. „Der Gedanke ist vor allem, diese Oberfläche zu präsentieren, über Jobangebote und die künstlerischen Ausrichtungen der einzelnen Einrichtungen und Initiativen zu informieren, um sich im Netz der Salzburger Kunst- und Kulturszene besser orientieren zu lernen.“ Am Freitag (27.6.) sollen vierzehn kreative Workshops, praxisnahe Vorträge und offene Vernetzungsformate junge Menschen dazu animieren, mehr über das Arbeitsfeld Kultur zu erfahren. Ob Bühne, Atelier, Büro oder Werkstatt: KultNetz will die Vielfalt des kulturellen Arbeitsmarkts von handwerklichen Berufen über Organisation und Verwaltung bis zur künstlerischen Leitung zeigen. Die Broschüre zur Veranstaltung ist immerhin 56 Seiten stark. (Stadt Salzburg/dpk-krie) Kultnetz. PechaKucha Night am 26.6., 19 Uhr. Kultur-Informationsmesse und Workshops am 27. Juni von 10 bis 16 Uhr, im Probenhaus der Stadt Salzburg, Gewerbehofstraße 7 – Das Programmbuch zum Download – www.unsa-salzburg.at Bild: KultNetz Weiter >