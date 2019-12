In die Verlängerung!

f Share Tweet GLOSSE Von Werner Thuswaldner 10/12/19 Das Spiel Liverpool gegen Red Bull Salzburg werden heute rund 30.000 Menschen im Station sehen können. Dreimal soviel Tickets hätte man verkaufen können, hört man. Und warum hat man diese Chance nicht ergriffen? Mit ein bisschen mehr Flexibilität hätte sich das bestimmt machen lassen. Hätten die beiden Mannschaften eben an drei Tagen hintereinander antreten müssen. Die Fußballer hätten bestimmt mitgemacht. Die, traut man ihren eigenen Aussagen, tun nichts lieber als Fußball zu spielen. Der Kurzaufenthalt der Gäste aus Liverpool hätte ein bisschen gestreckt werden müssen. Na und? Die Bedenkenträger wenden ein: Die internationalen Regeln lassen das nicht zu. Unmöglich. Hätte man eben verhandeln müssen. Und hätte es tatsächlich großen Widerstand gegeben, wäre immer noch eine zweite Möglichkeit denkbar gewesen. Werden bei solchen Spielen nicht immer wieder einzelne Akteure ausgetauscht? Und würde man das Publikum austauschen? Ja, wie beim Essen auf dem Kreuzfahrtschiff käme für die ersten dreißig Minuten die erste Tranche an Zuschauern an die Reihe. Danach, nach einer kurzen Pause die zweite und schließlich die dritte. Mit ein bisschen gutem Willen hätte sich das ganz bestimmt bewerkstelligen lassen. Diese Chance wurde diesmal vertan. Hoffentlich ist man das nächste Mal klüger. < Zurück

Weiter >