Möbel Lutz XXsuper

GAST-GLOSSE Von Robert Wimmer 09/11/20 Wir präsentieren eine neue Idee, wie wir unsere veranstaltungslose Zeit überbrücken und unsere SchauspielerInnen in ein neues absurdes Theater einbauen könnten: Wir werden Möbelhaus!!! Das Kulturzentrum „die künstlerei" in Tamsweg erfährt eine Umwidmung und wird zu einem XXSUPER Möbelhaus. Große Eröffnung, 8.000 sensible Kultur- und Möbelfans besuchen uns über den Tag verteilt, reger Betrieb in den Ein- und Ausgängen! Obmann und Unternehmenssprecher Robert Wimmer antworte auf die Frage hinsichtlich Abstands – und Hygienebestimmungen, dass man einen derartigen Ansturm zwar nicht erwarten kann, aber trotzdem darauf vorbereitet ist. „30 zusätzliche Sicherheitsmitarbeiter sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Ein eigenes Zählsystem verhindert, dass sich zu viele Besucher gleichzeitig im Gebäude aufhalten". Auch die Polizei und die Politik wird keinen Grund zur Beanstandung finden, da alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Also auf zur aller-aller-aller-größten Eröffnung unseres neuen Kultur-Möbelhauses! Da uns die Gesundheit der sehr kritischen Kultur- und Möbelfans am Herzen liegt, treffen wir vor Ort selbstverständlich alle nötigen Corona-Schutzmaßnahmen. Wir freuen uns auf den Besuch! Robert Wimmer ist Geschäftsführer und künstlerischer Leiter der Lungauer Kulturvereinigung – www.lungaukultur.at Bild und Fotomontage: LKV / BezTog (1)