Frisch geimpft zum Jedermann, echt wahr?

f Share Tweet GLOSSE Von Reinhard Kriechbaum 24/07/21 Nichts wie hin! Heute Freitag (24.7.) noch bis 21 Uhr und am Samstag (25.7.) steht ein Impfbus auf dem Max-Reinhardt-Platz. Man braucht keine Voranmeldung. „Frisch geimpft zum Jedermann“ titeln die Festspiele in einer euphorischen Presseaussendung. Gibt's als Goodies für Impf-Frischlinge womöglich Jedermann-Tickets? Die wären echt ein starker Beweggrund, denn laut Festspiel-Website sind alle Jedermänner heuer schon ausverkauft. Aber wir haben uns wohl zu früh gefreut. Eintrittskarten sind nicht gemeint. Und kurz mal nachgerechnet. Wir haben den 24. Juli – tatsächlich, die Vorstellungen ab 13. August täten sich doch glatt ausgehen mit der 21-Tage-Frist, auf die beim Einlass derzeit sehr pingelig geschaut wird. Aber mit den anderen beiden G's – getestet oder gesundet – käme man eh früher auch schon rein in den Jedermann. Das Ticket ist derzeit die höhere Hürde als die Spritze. Lesen wir doch einfach weiter in der Presseaussendung: „Als Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl von der Idee berichtete, bei Veranstaltungen Impfungen ohne Anmeldungen anzubieten, haben wir sofort begeistert zugesagt“, wird Lukas Crepaz zitiert, der Kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele. Rätsel über Rätsel! Müssen neuerdings die Festspiele zustimmen, wenn ein Fahrzeug auf dem Max-Reinhardt-Platz halt macht? Wir dachten bisher, um die Parker auf einer öffentlichen Verkehrsfläche kümmert sich die Polizei. Am Donnerstag (21.7.) stand der Impfbus vor dem Schloss Mirabell. Haben dort die Gemüseverkäufer vom Schrannenmarkt zugestimmt? Also nochmal weiterlesen, was die Festspiele mitteilen: „Wir haben bereits mit unserer überbetrieblichen Impfaktion von über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Salzburger Kulturinstitutionen einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten können. Mit dieser Kooperation können wir auch den Besucherinnen und Besuchern, die noch nicht geimpft sind, eine Impfung anbieten.“ Da steht aber auch: „Betrieben wird der Impfbus vom Roten Kreuz im Auftrag des Landes Salzburg.“ Irgendwie tappen wir im Finsteren was die Botschaft dieser PR-Aussendung sein könnte. Aber da fällt uns die Titelseite der heutigen Salzburger Nachrichten in die Hände. „Die Salzburger Festspiele des Glücks beginnen“, steht da in dicken Lettern. Das ist's! Das Glück ist nicht unbedingt ein Vogerl. Heutzutage macht auch eine Covid-Injektion den einschlägigen Hormonen Flügel. Weiter >