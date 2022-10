Ab ins Eiswasser mit den Kleinen

f Share Tweet GLOSSE Von Heidemarie Klabacher 10/10/22 Die Stadt Salzburg dreht den Schulen das Warmwasser ab. Gut so. Das härtet ab. Ist aber zu wenig. Fenster und Türen raus! Am besten noch vor dem ersten Schnee. Glasbruch bei Raufereien wird vermieden, teure Sanierungskosten entfallen. Die gesundheitsförderne Wirkung von Zugluft, besonders im Winter, ist ja noch nicht mit Studien belegt. Der positive Effekt von kaltem Wasser aber ist längst bekannt und soll nun auch nachgewiesen werden. Das spart nicht nur Warmwasserkosten. Jetzt kommt ja wieder die Herbst-Depression. „Wenn es draußen kalt und finster wird, geht bei vielen auch die Laune in den Keller“, heißt es heute Montag (10.10.) im Standard. Das trifft auch Schülerinnen und Schüler. Die müssen, einen Monat nach Schulbeginn, immer noch – und ganz ohne ohne Zwischen-Ferien – geschlagene zwei Wochen bis zu den Herbstferien durchhalten. (Der negative Effekt von allzuvielen Wochen konzentrierten Schulbesuchs müsste aufgezeigt werden.) Also was tun gegen die Herbst-Depression, egal ob von Sonnen-, Ferien- oder Weltfriedensmangel verursacht? Erstens, Vitamin D ist als Stimmungs-Aufheller längst bekannt. Zweitens, Omega-3-Fettsäuren senken Entzüngswerte und können, so der Standard, „bei Depressionen einen ähnlich guten Effekt erzielen, wie Antidepressiva“. Drittens, eisbaden gehen. Dieser Trend senke ebenfalls die Entzündungswerte und habe „dadurch einen anti-depressiven Effekt“. Damit sind wir wieder bei den Salzburger Schulen – und hoffentlich macht unser Beispiel Schule. Abhärtung geht allemal vor Hygiene, auch wenn die Pandemie wieder Fahrt aufnimmt. Und gab's da nicht mal ein Regime, welches sich seine Jugend hart wie Windhunde und flink wie Stahl (oder auch umgekehrt) wünschte? Nicht falsch verstehen!!! So radikal denken die Salzburger Stadtväter und Stadtmütter sicher nicht. Die wollen nur sparen, wo es sicher niemandem wehtut. Bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Bei der Zukunft. Und überhaupt Baby-Schwimmkurse! Aus dem Fruchtwasser drängen lauter Warmduscher auf die Welt. Schrecklich die Folgekosten! Ab ins Eiswasser mit den Kleinen. Weiter >