IM WORTLAUT 21/01/24 Das Wort FPÖ steht nirgendwo, aber aus jedem Satz kann man herauslesen, dass die Intendantinnen und Intendanten der österreichischen Bundesländer- und Städtetheater aktut eine Geistes-Verengung in Sachen Kultur befürchten. Sie haben heute Dienstag (21.1.) ein gemeinsames Statement zur innenpolitischen Lage veröffentlicht. Hier im Wortlaut. Österreichs künftige Regierung steht – in welcher Koalition auch immer – vor großen Herausforderungen. Diese zu bewältigen, heißt zu bedenken, wofür unser Land steht: Denn Österreich liegt als Kulturnation nicht nur geographisch in der Mitte Europas, sondern es ist als Land seit Jahrhunderten ein Zentrum für künstlerische Impulse – die Wiener Klassik und die Wiener Moderne zeigen deren historische Amplitude. Kunst und Kultur sind ein zentraler Bestandteil unserer Identität und ein wichtiger Motor für Innovation und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Erfahrungen aus den Schrecken der Diktatur des Faschismus und Nationalsozialismus haben dazu geführt, dass das kulturelle Selbstverständnis auch seinen politischen Ausdruck mit der Verfassung der Zweiten Republik erfahren hat, die Toleranz, Offenheit, Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten als Lebensform einer weltoffenen Gesellschaft zur Grundlage und zum Maßstab hat. Diese Verfassung ermöglicht nicht nur ein offenes Miteinander, sondern auch ein Füreinander, das die Künste in Freiheit und ohne politische Einflussnahme gedeihen lässt, denn Kunst und Kultur bereichern Gesellschaft und Staat, fördern Dialog, Miteinander, Reflexion sowie Vielfalt und bilden damit ein wichtiges Fundament unseres menschlichen Seins. Dieses Selbstverständnis steht über allen Kunstformen und Institutionen, ästhetischen Erfahrungen und jedweder Aufführungspraxis – ein hohes Gut, auf das wir zu Recht stolz sind, und das es zu bewahren und zu pflegen gilt. Diesen Anspruch richten wir an uns selbst und gleichermaßen an eine jetzige und künftige Politik: die Verantwortung zu übernehmen, jenen Werten auch künftig gerecht zu werden und sich so dieser Kulturnation würdig zu erweisen. Irene Girkinger, Intendantin Tiroler Landestheater

Stephanie Gräve, Intendantin Vorarlberger Landestheater

Marie Rötzer, Künstlerische Leiterin Landestheater Niederösterreich

Andrea Vilter, Intendantin Schauspielhaus Graz

Michael Lakner, Intendant Bühne Baden

Ulrich Lenz, Intendant Oper Graz

Carl-Philip von Maldeghem, Intendant Salzburger Landestheater

Hermann Schneider, Intendant Landestheater Linz

Aron Stiehl, Intendant Stadttheater Klagenfurt