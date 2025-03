Brücken auf, Brücke zu

GLOSSE Von Reinhard Kriechbaum 13/03/25 Beinahe hat die Sache ja Witz, wenn sie nicht so ernst gemeint wäre. Das von 27. bis 29. Juni geplante große Stadtfest Wir bauen Brücken wird unter anderem dazu führen, dass die Staatsbrücke, also die allerezentralste Verbindung von einer Stadthälfte zur anderen, für den Fahrverkehr gesperrt sein wird. Das bringt so gut wie alle wichtigen Obuslinien in der Innenstadt durcheinander. Wer dann also zwecks geselligem Brückenbau in Feierlaune das Stadtzentrum ansteuert, wird gut beraten sein, die dann aktuellen Öffi-Verbindungen auszukundschaften. Sonst beginnt schon die Fahrt zur Gaudi mit Ärger. Ein Schelm, dem dazu das Wort Schildbürgerstreich einfällt. Wie dem auch sei: Bei der Sitzung des Kulturausschusses heute Donnerstag (13.3.) wurde der Amtsbericht über die zivilrechtliche Genehmigung für das Stadtfest mehrheitlich beschlossen, mit den Stimmen von SPÖ, KPÖ und Bürgerliste, gegen ÖVP und FPÖ. Das Fest geht von 27. bis 29. Juni auf Straßen und Plätzen in der Salzburger Innenstadt über die Bühne. Versprochen ist laut InfoZ-Meldung „ein umfangreicher und bunter Programm-Mix aus Musik, Kulinarik und Unterhaltung für Groß und Klein". Der Plebs gehört bei Laune gehalten, das wussten schon die alter Römer.