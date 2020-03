NACH REDAKTIONSSCHLUSS

STAND 10.3.2020, 15.40 Uhr

10/03/20 Keine Veranstaltungen für mehr als hundert Menschen – das ist für die Theater logischerweise eine Hiobsbotschaft. Im Salzburger Landestheater ist man für den heutigen Abend (Cyrano de Bergerac stünde auf dem Spielplan) noch auf Lauerstellung: Man wartet den konkreten Erlass der Bundesregierung ab.

Das für heute Abend geplante Benefizkonzert Die3 im Oval wurde aus aktuellem Gund abgesagt, ebenso der Schubert-Klavierabend von Peter Lang im Solitär der Universität Mozarteum.

Glück für jene, die sehr oft doch unter der 100-Besucher-Marke bleiben. Heute Dienstag (10.2.) hätte man im Literaturhaus diese aber wohl mit der Lesung der österreichischen Schriftstellerin Monika Helfer geknackt. Diese Veranstaltung wurde abgesagt. Doch sonst positive Nachrichten: „Das Literaturhaus Salzburg bleibt offen, angekündigte Veranstaltungen finden statt“, teilt die Geschäftsführung des Salzburger Literaturhauses per Aussendung mit. Selbstverständlich werde man alle Vorgaben strikt einhalten und den Besuch von Veranstaltungen im Literaturhaus mit 90 Besuchern beschränken. Vom direkten Kontakt zwischen Publikum und Autoren etwa beim Signieren wird abgeraten. „Der Schutz von Besuchern, Künstlern und Mitarbeitern steht an erster Stelle“, betont Literaturhaus-Leiter Tomas Friedmann, man werde vorsichtig-besonnen handeln und nicht panisch reagieren, dazu gebe es gegenwärtig keinen Anlass. Das Programm bleibe also ebenso aufrecht wie der Zugang zur Bachmann-Ausstellung und zum gesamten Literaturhaus.

Organisierte Kinder- und Jugendveranstaltungen im „Jungen Literaturhaus“ fänden nach derzeitigem Stand wie geplant statt. Lesungen mit Autoren aus „Problemländern“ seien derzeit ohnedies nicht angekündigt.

Die Philharmonie Salzburg verschiebt ihre im Zeitraum zwischen 10. März und dem 3. April geplanten Konzerte. Karten behalten ihre Gültigkeit, meldet man. (dpk)