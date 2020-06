Mit Ausnahme orkanartiger Stürme

PHILHARMONIE SALZBURG / AUTOKONZERTE 16/06/2020 Ende Mai eröffnete Elisabeth Fuchs am Flughafen das erste Autokino in Salzburg. Sobald es dunkel ist, flimmert es auf der Leinwand. Der Ton wird über die Radiofrequenz 106,9 ins Autoradio übertragen. Platz haben etwa dreihundert Autos. Zum Autokino kommt nun das Autokonzert. Von Heidemarie Klabacher „Autokonzert ist die Erweiterung von Autokino Salzburg", sagt Elisabeth Fuchs. Während der kulturfreien Coronazeit habe sie sich gefragt, „wie Live-Veranstaltungen auf einer Bühne mit sicherer Distanz zu anderen und doch gemeinsam stattfinden können". Mit Autokonzert möchte die Initiatorin, die Dirigentin und Gründerin der Philharmonie Salzburg, „Auftrittsmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler schaffen, aber auch Einnahmen für die Branche erwirtschaften." Zehn Konzerte von 1. bis 25. Juli – „Beginn circa 21.15 abhängig vom Sunset" – decken die Stil-Palette von Klassik über Artrock bis zu Tango, Jazz und Kabarett. Die Philharmonie Salzburg unter Elisabeth Fuchs eröffnet den Konzert-Zyklus mit zweimal Best of Hollywood. Es folgen Thorsteinn Einarsson, Kabarett Ingo Vogl, Jedermann Reloaded mit Philipp Hochmair, Blank Manuskript, Die Hollerstauden, Nashville, Shamamas und Quadro Nuevo. Also zum Großteil gute Bekannt aus den Abo-Programmen der Philharmonie Salzburg. Für Autokonzert/Autokabarett werde neben der 130 Quadratmeter großen Filmleinwand eine 130 Quadratmeter große Bühne aufgebaut: „Das Konzert wird live gespielt und parallel auf der Leinwand übertragen." Der Ton komme über das Autoradio ins Auto, über die neue Radiofrequenz 106,9". Die Rahmenbedingungen sind die krisen-üblichen. Die Veranstaltungen finden ohne Pause und bei jedem Wetter statt. „Mit Ausnahme orkanartiger Stürme", schränkt Fuchs ein. Für die Platzierung der PKWs gilt das First Come First Serve-Prinzip. Je niedriger die Autos, desto mittiger, bzw. je höher desto seitlicher und desto weiter hinten stehen sie. Autokonzert Salzburg – das Programm für Juli unter www.autokinosalzburg.at Bild: Erika Mayer Zum Interview Die Krise ist noch nicht vorbei

