Der Geist weht diesmal digital

SALZBURGER HOCHSCHULWOCHEN 21/07/20 Ursprünglich hatte es geheißen: Wenn die Festspiele stattfinden, werde es auch Salzburger Hochschulwochen geben. Nun hat man sich aber doch für einen anderen Weg entschieden: Die Hochschulwochen finden heuer online statt, mit Podcasts und Videoangeboten. Die Hochschulwochen werben seit einiger Zeit für sich mit dem Slogan „digitale Sommerfrische", heuer spricht deren Leiter Martin Dürnberger von einer „smarten digitale Sommerbrise". Der Geist weht bekanntlich wo er will, diesmal also eher sanft, online – und dafür kostenlos. Ein digitales Alternativ-Programm also. „Content auszuspielen" nennt es Dürnberger im jüngsten Newsletter an die potentiellen Teilnehmern im Homeoffice: Anstelle des dichten siebentägigen Programms aus Vorlesungen, Diskussionen und Workshops ist ein viertägiges Online-Programm 6. bis 9. August zum vorgesehenen Thema Du musst dein Ändern leben angesagt. „Wir machen heuer mit unserem Motto Du musst dein Ändern leben ernst und verändern uns ganz spontan", so Dürnberger dieser Tage gegenüber der Kathpress. „Zugleich können wir so auch neue Formate ausprobieren." Dürnberger wird Podcast-Gespräche mit Gästen aus Theologie, Philosophie, Natur- und Sozialwissenschaften führen, etwa mit der Erfurter Theologin Julia Knop, dem Kasseler Soziologen Heinz Bude und der Linzer Werteforscherin Judith Klaiber. Hinter dem Schlagwort Benedictine Banter – ein im Vorjahr begonnenes neues Angebot – verstecken sich Gespräche im Rahmen von Rundgängen durchs Kloster St. Peter. Sogar das gibt es heuer, freilich nur in Video-Form. Am 3. August gehen jene drei Beiträge von Nachwuchs-Wissenschaftern als Audio-Files online, die für den Publikumspreis der Salzburger Hochschulwochen ausgesucht wurden. „Man kann dann eine Woche lang in die Beiträge reinhören und voten", erklärt Martin Dürnberger. Via Live-Stream zu sehen, aber schon auch analog zu besuchen: der Festgottesdienst mit Erzbischof Franz Lackner am 9. August im Dom. Die „Salzburger Hochschulwochen" fanden 1931 zum ersten Mal statt. Ihr Ziel ist es, ein universi-täres, interdisziplinäres Forum zu bilden, in dem sich die Theologie dem Dialog über aktuelle Fra-gen mit säkularen Wissenschaften stellt. Jährlich locken sie bis zu 1.000 Interessierte aus dem gesamten deutschen Sprachraum nach Salzburg. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Salzburger Äbtekonferenz der Benediktiner, dem Katholischen Hochschulwerk Salzburg, der Görres-Gesellschaft, der Katholischen Akademikerverbände Deutschlands und Österreichs sowie dem Forum Hochschule und Kirche der Deutschen Bischofskonferenz organisiert. Seit vier Jahren sind die Hochschulwochen eine Veranstaltungsreihe der Theologischen Fakultät und als solche integriert in die Universität Salzburg. (HSW/dpk) Die Anmeldung (online) ist kostenlos, dann erhält man vom 6. bis 9. August einen täglichen Newsletter mit den Online-Angeboten und den Links – www.salzburger-hochschulwochen.at Bilder: Salzburger Hochschulwochen