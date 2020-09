HINTERGRUND / BILDUNG

15/09/20 Anton Lettner, bisher Direktor des Amtes für Schule und Bildung in der Erzdiözese Salzburg, ist mit Anfang september in die Bildungsdirektion des Landes Salzburg gewechselt. Er ist dort der neue Bereichsleiter des Pädagogischen Dienstes.

Anton Lettner wurde 1975 in Vöcklabruck geboren. Nach der Matura in Neumarkt am Wallersee absolvierte er an der Universität Salzburg sein Lehramtsstudium der Kombinierten Religionspädagogik/Geschichte und Sozialkunde. Schon während seines Studiums war er ab 2001 als Religionspädagoge an den Tourismusschulen Salzburg Bad Hofgastein tätig. Seine weiteren Stationen als Religionslehrer waren das BORG Bad Hofgastein, die BHAK/BHAS Hallein und bis 2017 die HLW Neumarkt am Wallersee. Mit dem Schuljahr 2014/15 wurde er Abteilungsleiter für das berufsbildende und mittlere Schulwesen am Institut für Fort- und Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig. Dort war er auch als Hochschullehrer für Schul- und Unterrichtsentwicklung tätig.

Seit September 2018 war Lettner Direktor des Amtes für Schule und Bildung in der Erzdiözese Salzburg. Dort war er Ansprechpartner für 800 Religionslehrerinnen und -lehrer in 505 Schulen in der Erzdiözese Salzburg. Das Amt für Schule und Bildung, das im Bildungszentrum Borromäum untergebracht ist, ist die zuständige kirchliche Einrichtung für alle Fragen des Religionsunterrichts, der kirchlichen Kindergärten und der katholischen Privatschulen. Insgesamt werden 17 katholische Privatschulen und 20 Kindergärten von Orden, der Caritas und der Erzdiözese geführt.

Als künftiger Leiter des Pädagogischen Dienstes steuert Anton Lettner die Schulaufsicht und leitet das Diversitätsmanagement im Sinne der Qualitätssicherung. Lettner löst den interimistischen Leiter Gunter Bittner ab, der die Leitung der Bildungsregion Nord übernimmt. (Landeskorrespondenz/Erzdiözese)

