Hingucker mit Stil und Pfiff

f Share Tweet KULTUR PLAKAT PREISE 2020 29/09/20 Der Salzburger Kulturplakatpreis wird seit 14 Jahren in den Kategorien Bestes Plakat, Beste Serie und Bestes Sonderformat vergeben. Gewinner 2020 sind die Altstadt Salzburg, das Salzburg Museum und das Rockhouse. Die Preise für die beste Plakat-Serie und für das beste Sonderformat gingen an an das Toihaus und die ARGEkultur. In der Kategorie Bestes Plakat erhielt die Altstadt Salzburg für „Jazz & The City“ den ersten Preis: „Ein „aufmerksamkeitserregender, emotionalisierender Visual“, wie die Jury befand. „Eine scheinbar einfache Kreation, die jedoch von höchster Umsetzungsqualität ist“. Grafik-Design: Gottfried Goiginger. Den zweiten Preis erhielt das Salzburg Museum für „Großes Welttheater. 100 Jahre Salzburger Festspiele“: Mit dem äußerst gelungenen Logo auf dem Plakat werde „die Wortmarke zu einer Bildmarke“. Grafik-Design: Studiosteinwender, Christian Steinwender. Den dritten Preis erhielt das Rockhouse Salzburg für „Xtra Ordinary Vol. 23“. Die Jury: „Ein Plakat, das mehrere Geschichten erzählt und viele Assoziationen zulässt. In einfachem, illustriertem Stil wird das Retroprodukt 'Kassette' auch in klassisch-reduzierter Grafik dargestellt. Musik ist immer auch analog, so wie dieses gelungene Plakatsujet.“ Grafik-Design: Salić GmbH, Christian Salić. Für die beste Plakat-Serie ausgezeichnet wurde das Toihaus mit der Hölderin-Reihe „Zitate, die Hoffnung machen“ - auch in Hinblick auf Corona: „Mit positiv emotionalen Zitaten Friedrich Hölderlins wird den Menschen und der Kunst Hoffnung gegeben, und gleichsam auch zum Nachdenken in dieser neuartigen Zeit angeregt.“ Die drei Sätze des großen Romantikers: Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Es lebte nichts, wenn es nicht hoffte. Wie der Sternenhimmel bin ich still bewegt. „Sehr gut gewählte Zeilen, die uns einfach Mut geben“, so die Jury. „Eine besondere Serie, in einer besonderen Zeit.“ Grafik-Design: Nicola Lieser. D er Preis für das bestes Sonderformat geht an die ARGEkultur für „Still but alive“, eine Foto-Serie, „einprägsam, eindrucksvoll und zum Nachdenken anregend“. Grafik-Design: Fokus visuelle Kommunikation, Annette Rollny. Den Kulturplakatpreis vergeben die Partner Progress Werbung, ORF, Stadt und Land Salzburg. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld, dazu werden ihre Plakate in der jeweisl nächsten Saison kostenlos affichiert. Übergeben wurden die Preise im ORF Landesstudio Salzburg von Bürgermeister Stellvertreter Bernhard Auinger, Landtagsabgeordnetem Simon Heilig-Hofbauer, ORF Salzburg-Landesdirektor Christoph Takacs sowie Fred Kendlbacher und Dominik Sobota von der Progress Werbung. (dpk-klaba / Progress Werbung) Bilder: www.progress-werbung.at < Zurück

Weiter >