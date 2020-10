20 JAHRE KINDERZEITUNG PLAUDERTASCHE

20/10/20 „Am meisten Spaß machen mir die Umfragen und Interviews.“ Das sagt kein investigativer Meisterjournalist um die juppigen Dreißig oder um die würdigen Fünfzig. Das sagt Kollege Benjamin, 10 Jahre. Er schreibt für die Plaudertasche. Zum 20. Geburtstag wanderte die Salzburger Kinderzeitung auch ins Internet.

Von Heidemarie Klabacher

„Bevor wir anfangen zu schreiben, gibt es zuerst großes Chaos. Viele Kinder tummeln sich im

Redaktionsraum und springen auf dem Plaudertaschen-Esel, unserem Maskottchen, und dem Kissenhaufen herum. Nach einigen Minuten kommt alles zur Ruhe und wir beginnen mit der Themensuche. Ob das wohl bei den Erwachsenen auch so abläuft?“

„Neugier für alles Mögliche kann nicht früh genug geweckt werden. In Salzburg erscheint seit September 2000 eine Kinderzeitung, die genau das will: mit gut gemachter Information und in altersgerechter Sprache interessieren, das Publikum berühren und junge Leute zu Wort kommen lassen.“ Die Salzburger Kinderzeitung Plaudertasche feiert ihren zwanzigsten Geburtstag. Heute Dienstag (20.10.) war Pressekonferenz in den Räumen der Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg.

Herausgeber der Salzburger Kinderzeitung ist die Plattform Weltkindertag. Getragen wird die Plaudertasche als soziokulturelles Projekt von den zehn Partnerorganisationen Akzente Salzburg, Insel - Haus der Jugend, Jugend- und Kinderhaus Liefering, Katholische Jungschar, Kinderfreunde, Kinder- und Jugendanwaltschaft, Literaturhaus, lungau kultur, Salzburger Kinderwelt und Verein Spektrum. Förderer sind das Jugendbüro der Stadt Salzburg, das Referat für Jugend, Generationen, Integration des Landes Salzburg sowie der Salzburger Landesjugendbeirat

Die Plaudertasche Nummer Achtzig erscheint als Doppelnummer zum Geburtstag: „Seit September 2000 bringen wir quartalsmäßig eine Ausgabe heraus. Die Nummer 79 erschien sogar während des lock-downs.“ Das Besondere an der Plaudertasche sei, so Peter Fuschelberger vom Literaturhaus, der hohe Beteiligungsfaktor der Sieben- bis Dreizehnjährigen: „Tausende von Kindern arbeiteten an der Plaudertasche mit.“

Jeden ersten Dienstag im Monat um 16 Uhr treffen sich die Jung-Publizisten in der Stadtbibliothek. Nora (9), Melek (10), Benjamin (10) und Greta (14) sind diesmal dabei. Wegen der Abstandsregeln fällt die Begrüßung verhalten, das Durcheinander geordnet aus und schon beginnt die Sozialpädagogin Lia Erber vom Verein Spektrum den offiziellen Teil des Nachmittags...

Zunächst muss das Motto der nächsten Ausgabe beschlossen werden, die Plaudertasche-Crew sprudelt nur so über vor Ideen und diskutieren: Umweltschutz? Harry Potter? Das Universum? Freundschaft? Bedrohte Tierarten? Gerechtigkeit? Weltverbesserungsideen? Bei der Abstimmung bekommt der Umweltschutz die meisten Stimmen. Jetzt geht’s an die Arbeit, Aufträge werden verteilt. Die Kinder schreiben an eigenen Artikeln, fotografieren, erstellen Rätsel, erforschen in Interviews die Meinungen von Gleichaltrigen zu aktuellen Themen: Damit wird die Plaudertasche zu einer Plattform für Kinderinteressen. Gedanken, Kritik und Träume haben Platz. Mitmachen können alle. Auch ganze Schulklassen recherchieren. In zwei Plaudertaschen pro Jahr stellt etwa eine Schulklasse in Kooperation mit dem Literaturhaus ein alterskonformes Buch vor.

Per Post wird das bunte Blatt vier Mal im Jahr an mehr als fünftausend Adressen im gesamten Bundesland und über seine Grenzen hinaus verschickt. Auch Schulen werden beliefert, die Kinderzeitung liegt in Bildungs- und Kultureinrichtungen, beim Bürgerservice der Stadt Salzburg oder in Arztpraxen auf. Die Leserschaft liebt die Berichte, die Rätsel und die besonders die Witzeseiten.

Im Jubiläumsjahr habe die die Kinderzeitung Zuwachs bekommen. Marie, zwölft Jahre alt, wünschte sich zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr eine Sonderausgabe der Plaudertasche. Als frühere Redakteurin der Printversion meinte sie: „Ich würde gern dafür schreiben, es könnten ja viele mitmachen und ihre Tipps und Geschichten von zu Hause an euch schicken, ich fände das sehr cool.“ Diese spontane Idee gab den Anstoß - und zwanzig Jahre nach der ersten Nummer wanderte die Idee also auch ins Netz.

Plaudertasche – bestellen unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! – online einfach reinschauen unter www.plaudertasche-online.at

Bilder: Plaudertasche