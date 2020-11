„Kunst ist kein Hobby“

HINTERGRUND / ONLINE-ADVENTKALENDER 30/11/20 Ungefähr zwanzig Minuten sollen die täglichen Live-Auftritte in der Andräkirche am Mirabellplatz dauern, und um 17 Uhr sollen sie beginnen. Was es freilich nicht geben wird, ist Publikum in den Kirchenbänken: Es ist ja ein Online-Adventkalender... In einem normalen Jahr würde ja hier der Salzburger Advent nicht wenig Menschen anlocken. Aber es wird doch keine Blindstelle geben. „Als Kirche wollen wir für die Künstlerinnen und Künstler in dieser für sie schwierigen Zeit da sein", sagt Johannes Wiedecke, Referent für Missionarische Pastoral im Seelsorgeamt der Erzdiözese und Koordinator des Projekts. „Außerdem ermöglichen wir den Menschen, die zu Hause sitzen, die derzeit nicht ins Konzert gehen oder ein Adventsingen besuchen können, Kunstgenuss. Und wir bringen ihnen einen weihnachtlichen, hoffnungsvollen Gruß nach Hause." Ein buntes Programm soll es werden, von lateinamerikanischer Musik über Operngesang, Schauspiel und Tanz bis zu adventlich-österreichischer Musik. Offenheit in alle Sparten. „Alle sind regionale Künstlerinnen und Künstler, die in Salzburg ihrer Profession nachgehen und hier Kunst machen", so Wiedecke. Stichwort Profession: Für die Zuseherinnen und Zuseher ist das Programm im Internet gratis. „Wir machen darauf aufmerksam, dass man spenden kann, um Kunstschaffende in schwierigen Zeiten, in denen sie keine Einnahmen haben, zu unterstützen", sagt der Theologe. „Selbstverständlich" bekämen die Künstlerinnen und Künstler eine kleine Aufwandsentschädigung, „in dem Bewusstsein, dass es keine Gage ist, wie sie sie sonst verdienen". Wiedeke betont: „Kunst ist nicht gratis. Es ist eine Profession, kein Hobby. Dieses Bewusstsein wollen wir mittransportieren. Ohne die Kunstschaffenden würde ein großer Teil unserer Gesellschaft fehlen. Auch nach der Coronakrise soll es möglich sein, dass Menschen in ihren Berufen und Professionen ihren Lebensunterhalt verdienen können." Kooperationspartner des von Erzdiözese und Pfarre St. Andrä initiierten Projekts sind die Salzburger Kunsthilfe und Bridging Arts. (Erzdiözese) Zu sehen sind die Auftritte auf der Plattform www.trotzdemnah.at und auf der Facebook-Seite der Erzdiözese