STADT SALZBURG / KULTURFÖRDERUNGEN 02/03/21 Wenn der Kultur- und Sportausschuss der Stadt Salzburg zur ersten Sitzung im Jahr zusammentritt, werden für gewöhnlich zahlreiche Jahresförderungen sowie Fortsetzungen von mehrjährigen Förderungen im Kulturbereich beschlossen. Schließlich sollen Einrichtungen und Initiativen frühestmöglich Planungssicherheit haben. Diesmal wurden Kulturförderungen in der Höhe von insgesamt knapp vier Millionen Euro festgeschrieben. Da geht es um viele, viele kleinere Beträge, was im Amtsdeutsch „Ressortverfügungen" – in Summe 102.186 Euro – oder „IKW-Förderungen" (insgesamt 64.000 Euro) heißt. Letztere sind Projekt- bzw. Jahresförderungen in der Höhe von 7.000 bis 10.000 Euro. Da fallen Verlage hinein (Müry Salzmann, Jung und Jung), die Grafische Werkstadt im Traklhaus, Initiativen wie die Kunstwerkstatt Malpunkt, theater.licht, aber auch das Int. Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen IFZ und sogar die Salzburger Pfadfinder*innen. Größere Fische, deren Subventionsansuchen in einem Sammelamtsbericht gebündelt vorgelegt wurden, hat der Kulturausschuss schon Ende des Vorjahres diskutiert und sie wurden mit dem Budget von Senat und Gemeinderat bereits beschlossen. So gehen insgesamt 934.100 Euro an 45 Einrichtungen und Initiativen aller Sparten. Auch der Stadtsenat hat mitzureden, bei Fördersummen über 50.000 Euro. So wurden in Summe rund 2,3 Millionen Euro 23 Kultur- und Bildungseinrichtungen zugesagt. Tanz-Initiativen treten Schulter an Schulter auf (da gibt es einen gesonderten Sammelamtsbericht) und können sich über Zwei-Jahres-Förderungen freuen: In diesem Rahmen gehen jährlich Subventionen ans tanz_house (20.000 Euro), an die Editta Braum Company/Timbuktu (32.000 Euro), an die Laroque Dance Company (32.000 Euro), an die Tanzimpulse (21.000 Euro) und an die Urban Dance Foundation (12.000 Euro).

Studio West. Independent Film ist ein seit 1993 bestehender gemeinnütziger Verein freier Film- und Videoschaffender und erhält für 2021 21.600 Euro Jahresförderung sowie eine Investitionsförderung in Höhe von 4.200 Euro. Die mittelfristige Förderung für die Salzburg Experimental Academy of Dance SEAD, die als international renommierte Ausbildungsstätte für zeitgenössischen Tanz, als Veranstalterin in Salzburg und mit öffentlichen Kursen und Workshops tätig ist, wird für die Jahre 2021 bis 2023 verlängert und zugleich valorisiert. Die Jahresfördersummen belaufen sich auf 200.000 Euro (2021), 204.000 Euro (2022) und 208.100 Euro (2023).

Das Circustrainingszentrum Gnigl (CTC) erhält eine 2-Jahresförderung für 2021 und 2022, jeweils 51.550 Euro. Ebenfalls für zwei Jahre (2021 und 2022) gilt die Fördervereinbarung mit der Initiative Architektur, pro Jahr 39.000 Euro. Arm dran sind derzeit das biennale Aspekte Festival. Im März 2020 hat man es ja kurzfristig absagen müssen, in diesem März hofft man es als „aspekte Salzburg refreshed" nachzuholen, das nächste Festival soll – nun wieder in regulärer Zwei-Jahres-Schiene 2022 folgen. Dafür gibt es, nach aktualisiertem Ansuchen, nun jeweils 70.000 Euro. (InfoZ/dpk)

