„Öffnungsperspektive noch im April“

NACH REDAKTIONSSCHLUSS 01/03/21 Es ist lang diskutiert worden, mit mehr als einer Stunde Verspätung sind Bundeskanzler Kurz und seine üblichen Begleiter heute Montag (1.3.) nach 18 Uhr erst vor die Presse getreten. Lockerungen? Diese zu sehen, braucht's zumindest eine rosarote Brille. Vorarlberg ist gut dran mit einer Sieben-Tage-Inzidenz um die 70. Zum Vergleich: Der Salzburg-Wert beträgt mit heutigen Tag (8.30 Uhr) 189, ist also rund zweieinhalb mal so hoch wie jener im Vorzeige-Bundesland westlich des Arlbergs. 161 ist der Durchschnittswert in Österreich. Nur dort also dürfen in Vorarlberg am 15. März Gastronomie, Sport und Kultur wieder hochfahren. „Wir stellen uns als Pilotregion zur Verfügung", formulierte es Landeshauptmann Markus Wallner. Freilich: Der Umfamg und die Rahmenbedingungen werden erst in den nächsten Tagen konkret dingfest gemacht werden: Landeshauptmann Wallner hat in dem Pressegespräch die Sache durchaus relativiert. Es gehe fürs Erste vor allem darum, Kindern und Jugendlichen mehr Freiheiten zu gewähren. Was die Gastronomie anlangt, ist in den anderen Bundesländern der 27. März ein Stichtag. Und da geht es vorerst nur um die Gastgärten, denn „draußen ist besser als drinnen", wie es der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig formulierte. Mehrmals wurde nun betont: „Regulierte" Treffen in der Öffentlichkeit, also in den Schanigärten, seien besser als Familientreffen im Wohnzimmer. Konkretes für die Kultur hat man heute nicht erfahren, nur das: Es gebe eine „Öffnungsperspektive noch im April". Gesundheitsminister Rudolf Anschober sprach sogar vom „nächsten Schritt für die Kultur im April/Mai", wobei er sich dann aber auf April korrigierte. Der Ostersonntag jedenfalls ist der 5. April. Auf den Osterhasen als Kultur-Öffner zu hoffen erscheint derzeit eher so, wie ans Christkind glauben. Weiter >