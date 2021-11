Ab Montag trifft es alle

CORONA / LOCKDOWN 18/11/21 2.473 Neuinfektionen und aktuell 13.141 Infizierte im Bundesland Salzburg, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.719, dreißig Todesfälle schon im November: Dass es nicht anders geht als mit einem generellen Lockdown, ist wohl schon seit Tagen klar. Wie lange man mit einer grundsätzlich sinnvollen Maßnahme zuwarten kann, ist erstaunlich. Ab Montag also gilt – vorerst zumindest in Salzburg und in Oberösterreich – ein allgemeiner Lockdown, der natürlich auch Kulturveranstaltungen trifft. Wie lange er dauern wird, werde derzeit mit Experten erörtert, sagte Landeshauptmann Haslauer heute Donnerstag (1811.) im Ö1-Mittagsjournal. Eine Pressekonferenz mit Details zu den Maßnahmen ist für den Nachmittag angekündigt, der Termin steht zu Redaktionsschluss noch nicht fest. „Wir haben in den Schulen extreme Entwicklungen – bei den Fünf- bis 15-Jährigen liegt die Inzidenz bei 2.500 und steigt weiter", so Haslauer in Ö1. Es werden also die Schulen generell dicht machen, nicht nur die Oberstufen. Der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp, in der Landeskorrespondenz: „Insgesamt sind nach wie vor aus allen Daten keine Anzeichen von Entspannung sichtbar." Die Inzidenz bei den ungeimpften Personen betrage derzeit 3.480 und bei den geimpften 980. „Es ist ganz einfach: Je höher die Impfquote, desto niedriger die Inzidenz und umgekehrt. Dieser Zusammenhang hat sich in den vergangenen Wochen noch verstärkt", so Filipp. Die Zahl der Impfdurchbrüche ist natürlich angesichts der in die Höhe schnellenden Infektionszahlen (zuletzt so gut wie täglich ein neuer Höchstwert) auch beträchtlich, laut Landesstatistik liegt der Anteil bei den Neuinfektionen bei rund 36 Prozent. „Etwa zwei Drittel ereignen sich vier bis fünf Monate nach der letzten Impfung. Ich kann daher auch als Statistiker belegen, dass die Auffrischungsimpfung zusätzlich zur Steigerung der Impfquote ganz wesentlich ist", so Filipp. (Landeskorrespondenz/dpk-krie) Die Angebote zur Corona-Schutzimpfung in Salzburg sind nach wie vor mit und ohne Anmeldung möglich, auch am Sonntag. Zur Auffrischungsimpfung wird besonders dringend geraten wird (ab vier Monaten nach der ersten Immunisierung). Einen Überblick über die Aktionen ohne Voranmeldung gibt es immer aktuell unter www.salzburg.gv.at/einfachimpfen. Für die Impfstraßen meldet man sich über www.salzburg-impft.at oder die Gesundheitshotline 1450 an. Auch vierhundert Impfordinationen stehen bereit. Graphik: dpk-Helena Thurner