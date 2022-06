„SalzburgBilder“ sind die allerschönsten

f Share Tweet FOTOHOF / FREILICHTMUSEUM 22/06/22 Bilder aus früherer Zeit haben heutige Fotografinnen und Fotografen angeregt zu neuen Bildserien: Das war ein Ausstellungsprojekt Projekt des Salzburger Freilichtmuseum und der Galerie Fotohof in der Stadtgalerie. Das daraus hervorgegangene Buch SalzburgBilder wurde nun als eines der drei Schönsten Bücher Österreichs gekürt. Der Ausgangspunkt für Ausstellung (wir berichteten) und Buch waren zwei umfangreiche historische Bildkonvolute mit zusammen über 11.400 Fotos aus dem bestand des Salzburger Freilichtmuseums, die sich mit historischer bäuerlicher Kultur, Lebens- und Arbeitsweisen beschäftigen. Fünfzehn Fortokünstlerinnen und -künstler haben sich der herausforderung gestellt, aus diesem schier unerschöpflichen Material auszuwählen und eigene Arbeiten zu entwickeln. „Der Ausstellungskatalog jongliert mit diesen historischen Referenzbildern von Bruno Kerschner und Kurt Conrad und deren zeitgenössischen Interpretationen“, schreibt die Jury, die jedes Jahr die Staatspreise für die schönsten Bücher zuerkennt. Dieser Wettbewerb wird vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt der Republik ausgelobt. Es geht um die gestalterische, konzeptionelle und herstellerische Qualität von Büchern. SalzburgBilder, gestaltet von Valentin Backhaus und Katrin Froschauer (Studio Fjeld), ist 2021 in der Fotohof edition erschienen. Das hat die Jury für den Bildband eingenommen: „Einen ersten Eindruck vom beträchtlichen Umfang vermittelt schon der Umschlag. Auf schlichten weißen Karton wurde in einem dezenten Raster das Bildverzeichnis auf Vorder- und Rückseite geprägt. Auf 136 Seiten werden künstlerische Zugänge offengelegt, ausgebreitet und akribisch sortiert. Die Begleittexte und Biografien werden mittels der zeitlosen Kombination von Monospace und Groteskschrift als Blocksatz in einem strengen Fünfer-Raster gesetzt und geordnet, sodass der Katalog letztendlich selbst zum Archiv wird.“ (Fotohof/dpk-krie) fotohof.net Bilder: Galerie Fotohof / Motahar Amiri (1); Nadine Weixler (1) Zum DrehPunktKultur-Bericht über die Ausstellung

