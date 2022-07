Action, Spaß und ein bisschen Lernen

f Share Tweet HINTERGRUND / SPRACHFÖRDERUNG 07/07/22 Trommeln im Park. Kreativtanz. B ewegung für die ganze Fammilie... Das Angebot ist bunt. Spiel und Spaß im Park und dazu Freude am Lernen: „Das ist vor allem für nicht-deutschsprachige Kinder enorm wichtig.“ Der Rucksack-Sommer ist ein Fixpunkt im Ferienangebot der Stadt. Mit vier „Stadtteil-Müttern“ wird gelesen, gebastelt und geübt. Von Heidemarie Klabacher Es ist eine noch immer viel zu wenig beachtete Tatsache des Spracherwerbs: Die Beherrschung der „eigenen“ Sprache ist die Grundvoraussetzung für das Erlernen jeder weiteren. Das beginnt natürlich früh in der Entwicklung, mit den ersten Worten, die die Kinder sprechen: Daher will auch die Aktion Rucksack-Sommer den Eltern vermitteln, „dass mit diesem Angebot die eigene Muttersprache gefördert wird und damit die Deutschkenntnisse der Kindergartenkinder verbessert werden“. Durchgeführt wird die Aktion von den Bewohnerservice-Stellen, gemeinsam mit den Stadtteilmüttern des Rucksackprojektes und AVOS Gesellschaft für Vorsorgemedizin. „Das Rucksack-Projekt ist in Österreich einzigartig“, laut Stadträtin Anja Hagenauer. Eine noch junge Idee, die während der Corona-Zeit entstand, wird heuer ebenfalls fortgesetzt: Interessierte Eltern bekommen bei einem persönlichen Einzel-Coaching-Termin mit einer Stadtteil-Mutter Tipps und zudem eine Übungs-Mappe mit Materialien aus dem Rucksack-Projekt: „Dies ist eine super Schulvorbereitung für die Kinder. Den Eltern wird gezeigt, wie sie die Übungen mit ihrem Kind zu Hause pädagogisch sinnvoll und dabei spielerisch machen können“, erklärt Ulrike Stefflbauer, zuständig für Sprachförderung in der Stadt Salzburg. Das Rucksack-Projekt wird seit 2007 von der Stadt Salzburg in Kooperation mit der Koordinierungsstelle für kommunale Integrationsstellen in Nordrhein-Westfalen umgesetzt und vom Land Salzburg finanziell unterstützt. Etwa 15 städtische Kindergärten beteiligen sich am Projekt. Ddreihundert Familien werden das ganze Kindergartenjahr hindurch begleitet. Die Stadtteil-Mütter betreuen die Eltern und kümmern sich um die Vermittlung der Inhalte an die Eltern. Sie begleiten die Eltern auch zu verschiedenen Veranstaltungen und Fortbildungsangeboten. Die Stadtteil-Mütter verfügen über die Kindergarten-Helferinnen-Ausbildung, und arbeiten aktiv in den Kindergarten-Gruppen mit. Sie sind Teil des pädagogischen Teams und machen Leseförderung in vielen städtischen Kindergärten. Über den Rucksack-Sommer – www.stadt-salzburg.at – hier der Programmflyer als pdf zum Download – www.stadt-salzburg.at Weiter >