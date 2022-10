Jeden Tag ein Lied

SINGENDE KLASSENZIMMER 11/10/22 Im vergangenen Schuljahr haben 42 Schulen mit 99 Schulklassen an der Initiative Singendes Klassenzimmer teilgenommen. Über zweitausend Schülerinnen und Schüler wurden auf diese Weise zum täglichen Singen motiviert. Die Anmeldung für heuer läuft noch bis 6. November. „Das tägliche Singen im Unterricht ist das erklärte Ziel und die Nachfrage der Pädagoginnen in ganz Salzburg gibt uns offenbar recht", berichtet der Chorverband Salzburg nicht ohne Stolz. „Eine breite Basis hat sich hinter das Projekt gestemmt. Das Musikum stellt die Singcoaches, die Salzburger Volkskultur sorgt für die Projektplanung und Finanzierung, die Bildungsdirektion hält Kontakt zu den Pädagoginnen und Pädagogen, die Pädagogische Hochschule und der Chorverband unterstützen das Projekt mit ihrer Expertise." So setzt man sich seit 2018 gemeinsam fürs tägliche Singen in Salzburgs Schulen ein. Dass dieses Projekt trotz schwieriger Rahmen-Bedingungen so viel Fahrt aufgenommen hat, zeigt das große Interesse. Das habe man nicht zuletzt dem persönlichen Engagement der Lehrerinnen und Lehrer zu verdanken. „Sie sorgen dafür, dass das Singen in Salzburgs Schulen aktiv gelebt wird und wieder dorthin zurückkehrt, wo es hingehört: in die Klassenzimmer!" Für die Initiative Singendes Klassenzimmer können Lehrerinnen und Lehrer ihre Volksschulklasse anmelden (auch Kooperationen mit Kindergärten sind möglich). Voraussetzung ist, dass wirklich täglich gesungen wird (15 Minuten), weiters sollen musikalische Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Klasse gesetzt werden und es ist mindestens ein öffentlicher Auftritt mit Gesang erwünscht. Das gesamte Serviceangebot ist gratis. So stehen Fortbildungsangebote, ein Liederbuch und die Stimmprofis allen interessierten Volksschulen zur Verfügung. „Jedes Jahr gibt es ein gemeinsames Abschlussfest in der Stadt, hier werden alle singenden Klassen mit einer Urkunde geehrt", berichtet der Chorverband weiter. Wer mitmachen möchte, kann sich noch bis 6. November auf der Homepage der Bildungsdirektion als singende Klasse anmelden. Die Messlatte liegt hoch: „Unser Ziel ist, dass wirklich jede Klasse in Salzburg zum singenden Klassenzimmer wird", so der Chorverband. (Chorverband Salzburg/dpk-krie) Anmeldung und weiterführende Informationen – Ein bericht vom Abschlussfest der Initiative im vergangenen Schuljahr ist nachzuhören auf RTS Salzburg Bild: Chorverband Salzburg / A.Moser