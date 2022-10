Für Früh- und Spät-Leser

STADTBIBLIOTHEK / OPEN LIBRARY 25/10/22 Überweisungen tätigt man schon längst selbsttätig, und die Post ist auch froh, wenn Kundinnen und Kunden ihre Briefe selbst am Automaten abstempeln. Warum also nicht Do-it-yourself in der Stadtbibliothek Salzburg? Bei der Open library – hinsichtlich der Bezeichnung haben wir schon unsere Bedenken angemeldet – geht es natürlich nicht ums Einsparen von kostspieligen Kundendienst-Ressourcen wie bei Post und Bank. Vor allem soll man Bücher und andere Medien außerhalb der regulären Öffnungszeiten selbständig ausleihen und zurückgeben können. Der neue Raum befindet sich im ersten Stock der Stadt:Bibliothek und ist barrierefrei per Lift erreichbar. Der Einlass erfolgt mit der Nutzerkarte. Zugänglich ist die Open library an sieben Tagen die Woche von 6.30 bis 22 Uhr. Die Nutzung ist ohne anwesendes Bibliothekspersonal möglich. Dieser Teil der Stadtbibliothek ist also fast drei Mal so lange geöffnet wie das übrige Haus. „Mit diesem neuen Service modernisieren wir unser Angebot und erfüllen einen lang gehegten Wunsch der Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer", sagte bei der Eröffnung am Montag (24.10.) der ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger, der auf dem Bild schon mal das Selbst-Entlehnen übt.. Das komme vor allem Berufstätigen entgegen. „Außerdem erweitern wir unser niederschwelliges Bildungsangebot, damit noch mehr Menschen in den Genuss des Lesens kommen." Die Stadtbibliothek Salzburg sei eine der erfolgreichsten Büchereien Österreichs. In normalen Jahren – wie zuletzt 2019 – verzeichnet sie rund 300.000 Besucher, über eine Million Entlehnungen und rund 18.500 aktive Nutzer. „Eine Bibliothek muss heute mehr leisten als nur ein Ort der Bücher zu sein. Deshalb ist es unverzichtbar, unser Serviceangebot laufend zu verbessern", erklärt Bibliotheksleiter Helmut Windinger. Anders als in einer herkömmlichen Zweigstelle einer Bücherei gibt es in der neuen Open Library auf 45 Quadratmeter ein ständig wechselndes Angebot. Diese sogenannte Floating Collection bestehe hauptsächlich aus den Rückgaben der Leserinnen und Leser, werde aber wenn nötig durch zusätzlichen Lesestoff aus Bibliotheksbeständen ergänzt. Regale mit Romanen, Hörbüchern, Sach- und Kindermedien stehen bereit. Für die Open Library wurde ein eigener Raum über dem Bibliotheksfoyer angemietet. Der Raum wird per Video überwacht. Um 22 Uhr gibt es eine automatische Durchsage, dass Technik und Beleuchtung abgeschaltet werden. „Das Terminal dient sowohl für die Ausleihe als auch die Rückgabe von Medien. Eine genaue Benutzerführung leitet durch den Verbuchungsvorgang", erläutert Bibliotheksleiter Helmut Windinger. 60.000 Euro hat man sich die sache kosten lassen. (InfoZ) Die Open Library ist täglich,auch an Feiertagen, von 6.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet – buch.stadt-salzburg.at Bilder: Stadt Salzburg/Escabosa Zum Stich-Wort Ganz lang open und usable Weiter >