STADT SALZBURT / KULTURAUSSCHUSS

19/01/23 „Einstimmig zur Kenntnis genommen“ wurden die Verfügungen von Oktober bis Dezember 2022 für den Aufgabenbereich Kultur, Bildung und Wissen. Das waren insgesamt 198.656 Euro, davon 107.209 Euro für Kultur und 91.447 Euro für Sport.

Jahresförderungen in Summe von 872.300 Euro „in der Beschlusskompetenz des Kulturausschusses“ gehen an insgesamt fünfzig Vereine/Institutionen in den Bereichen Auslandskultur, Jugend & Privatschulen, Bildung & Wissenschaft, Bildende Kunst, Musik, Darstellende Kunst, Literatur, Museen, Brauchtum, Film und sonstige Kulturpflege. Das sei beschlossen, meldet das InfoZ, „wobei die FPÖ-Fraktion insgesamt sieben Förderungen ablehnend gegenüberstand“. Insgesamt 2.160.000 Euro Jahresförderungen gehen an 31 Institutionen/Vereine in der Beschlusskompetenz des Stadtsenates. Die FPÖ-Fraktion lehnte drei Förderungen ab und schlug „für künftige umfangreiche Förderungs-Amtsberichte die Möglichkeit einer punktuellen Abstimmung vor“.

Eine Jahresförderung von 30.000 Euro für den Verein „Städtepartnerschaft Salzburg–León“ für 2023 wurde einstimmig beschlossen. Der Verlängerung der Kooperations- und Fördervereinbarung Stefan Zweig Zentrum wurde zugestimmt. Die Stadt Salzburg als Vertragspartnerin zahlt im Verlängerungszeitraum 60.000 Euro. Das wurde einstimmig beschlossen. Dass das Friedensbüro Salzburg eine Förderung von 50.500 Euro erhält und dazu eine Projektförderung in Höhe von 10.400 Euro für Gewaltpräventions-Workshops in Schulen in der Stadt Salzburg, wurde mehrheitlich gegen die FPÖ beschlossen. (InfoZ).